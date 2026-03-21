Un duelo trampa para el Baxi Ferrol

Claire Melia aprovechó el parón para recuperarse de sus molestias físicas Jorge Meis

Después de dos semanas de parón, el Baxi Ferrol regresa a la acción, aunque sea de manera momentánea –después de este encuentro, habrá otra pausa por la Copa de la Reina–. El conjunto de la ciudad naval volverá a la pista para medirse a un IDK Euskotren que si bien no es aquel equipo temible de la primera vuelta, sí que ha recuperado parte de ese colmillo que le hace tan peligroso (12.00 horas, en el Polideportivo José Antonio Gasca).

Y es que el conjunto vasco, había hecho un inicio de campeonato casi perfecto, ganando siete de sus primeros ocho partidos –incluido el disputado en A Malata– en los que realizó un gran baloncesto. Sin embargo, a raíz de la jornada nueve, el equipo pegó un bajón fruto del cansancio y lesiones que le llevó a perder seis duelos seguidos y acercarle, poco a poco, a la parte peligrosa. Pero, en las últimas jornadas, reaccionó y ahora vuelve a recordar a ese equipo que asombró al inicio.

De hecho, a pesar que aún no están en plena forma, Lino López no se fía de ellas. El técnico ferrolano aseguró que “es cierto que en ese momento llevaban una trayectoria muy buena y con una buena racha de partidos y aunque ahora no estén tan bien y se encuentren por debajo de nosotras en la clasificación, es cierto que han mejorado en los últimos partidos. Pero eso no cambia nada porque nos vamos a seguir encontrando a un equipo muy físico, con mucho talento y que es muy difícil de anotarle”.

De igual manera, el preparador también destacó la incorporación de Kristine Vitola, “una jugadora de mucho talento, con mucha experiencia después de jugar en Valencia y Avenida, que les ha dado algo diferente y más poderío interior”. Y es que la letona no sólo aporta en ataque, sino que en defensa impone mucho gracias a sus 196 centímetros, que pueden contribuir a parar la producción ofensiva de Dalayah Daniels y Claire Melia, que se fueron al parón en muy buena forma y que lo aprovecharon, al igual que el resto de sus compañeras, para recuperar energías para el último tramo de esta temporada tan caótica.

Una final

Eso, sin duda, fue fundamental para que el Uni cosechada esas doce victorias y se acercase un poco más a su salvación matemática y a soñar con disputar los playoffs por tercer año consecutivo. Con todo, Lino mantiene la calma, ya que “para nosotras la permanencia es como para otros ganar la Euroliga o la Liga. Cada año es más difícil conseguirla. Entonces, si conseguimos eso matemáticamente, pues tenemos que disfrutarlo y celebrarlo. Para nosotros cada partido es una final y tenemos que afrontarlos como tal”.

La primera es hoy frente al IDK Euskotren que también persigue ese mismo objetivo. Ante el cuadro vasco deberá mostrar su mejor versión y no renunciar a su identidad, aunque “nos adaptemos en ataque para buscar las mejores opciones y en defensa para minimizar sus virtudes, pero siempre pensando en nosotras y en dar nuestro máximo”, finalizó un Lino López que espera marcharse a este nuevo parón con otro triunfo que dé esa calma necesaria y permita soñar con seguir rompiendo barreras que parecía imposibles derribar hace unos años.