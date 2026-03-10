Joris y Sotolova representarán al Baxi Ferrol en Wuhan

Ine Joris, en un entrenamiento con Bélgica Cedida

El Baxi Ferrol continúa expandiendo sus fronteras. Al conjunto de la ciudad naval ya se le queda pequeño tanto Galicia como España, o incluso Europa. Ahora, el equipo con sede en A Malata contará con representación en Asia, más concretamente en China, al menos momentáneamente. Y es que tanto Karolina Sotolova como Ine Joris están con sus selecciones, República Checa y Bélgica, en Wuhan para disputar los encuentros clasificatorios para el Mundial de baloncesto que se disputará en el mes de septiembre.

El buen rendimiento de las dos jugadores con el Uni propició que recibiesen la llamada de su país y se marchasen el pasado sábado hacia tierras chinas para disputar estos choques que son de vital importancia, ya que deberán realizar un buen papel si quieren estar presentes en la mejor competición del mundo. Esto no sólo supondría una alegría para ellas, sino también para toda la afición del Baxi, que las va a estar animando desde la distancia.

Los partidos

Casi sin tiempo para aclimatarse ambas saltarán este miércoles mismo a la pista para protagonizar su debut. Empezará Sotolova, que compartirá equipo con la ex del Uni Julie Pospisilova, a partir de las 6.30 horas, contra Sudán del Sur. Nada más terminar este partido, sobre las 9.30 horas, será el turno de Joris, que se medirá a la selección brasileña. En este caso, ambas parten como favoritas, puesto que son selecciones que están por debajo de la República Checa y Bélgica en el ranking FIBA. Precisamente, las “Belgian Cats” llegan en plena forma tras proclamarse, el pasado verano, campeonas de Europa tras superar a España en un duelo disputado y que no se decidió hasta el final.

Casi sin tiempo para descansar, al día siguiente el conjunto checo se medirá a Mali (9.30), mientras que el belga hará lo propio con China (12.30 horas). Tras estos dos días seguidos, tendrán un pequeño parón en el que aprovecharán para recuperarse al máximo posible y estar en plenas condiciones para los tres partidos que le restan antes de regresar a Ferrol para comenzar a entrenar con el Baxi. Pero antes, Sotolova se enfrentará con Brasil (el sábado a las 6.30 horas) y China (sábado, a las 12.30), mientras que Ine Joris jugará contra la selección de Mali (sábado, a las 9.30) y Sudán del Sur (domingo, a las 9.30).

Karolina Sotolova, durante un entrenamiento con su selección Cedida

En el último encuentro de esta fase de clasificación, fijado para el próximo martes a las 9.30, las dos jugadoras y amigas medirán sus fuerzas para descubrir que escuadra es mejor y confirmar su presencia o no en el Mundial, en el que las dos querrán estar no sólo defendiendo a su país, sino los colores del Baxi Ferrol.

Sus compañeras, que están disfrutando de una merecida semana de vacaciones, en las que muchas volvieron a sus casas, prestarán atención al desempeño de la checa y la belga, pues les desean lo mejor. Una vez que termine el clasificatorio, tanto Sotolova como Joris volverán a Ferrol para comenzar a preparar un partido ante el IDK Euskotren, en el que podrían sellar la permanencia y consolidar sus opciones de playoff.