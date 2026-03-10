Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baxi Ferrol

Joris y Sotolova representarán al Baxi Ferrol en Wuhan

La belga y la checa se encuentran en la localidad china para disputar el clasificatorio para el Mundial de septiembre

Iago Couce
Iago Couce
10/03/2026 20:28
Ine Joris, en un entrenamiento con Bélgica
Ine Joris, en un entrenamiento con Bélgica
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Baxi Ferrol continúa expandiendo sus fronteras. Al conjunto de la ciudad naval ya se le queda pequeño tanto Galicia como España, o incluso Europa. Ahora, el equipo con sede en A Malata contará con representación en Asia, más concretamente en China, al menos momentáneamente. Y es que tanto Karolina Sotolova como Ine Joris están con sus selecciones, República Checa y Bélgica, en Wuhan para disputar los encuentros clasificatorios para el Mundial de baloncesto que se disputará en el mes de septiembre. 

El buen rendimiento de las dos jugadores con el Uni propició que recibiesen la llamada de su país y se marchasen el pasado sábado hacia tierras chinas para disputar estos choques que son de vital importancia, ya que deberán realizar un buen papel si quieren estar presentes en la mejor competición del mundo. Esto no sólo supondría una alegría para ellas, sino también para toda la afición del Baxi, que las va a estar animando desde la distancia. 

Los partidos

Casi sin tiempo para aclimatarse ambas saltarán este miércoles mismo a la pista para protagonizar su debut. Empezará Sotolova, que compartirá equipo con la ex del Uni Julie Pospisilova, a partir de las 6.30 horas, contra Sudán del Sur. Nada más terminar este partido, sobre las 9.30 horas, será el turno de Joris, que se medirá a la selección brasileña. En este caso, ambas parten como favoritas, puesto que son selecciones que están por debajo de la República Checa y Bélgica en el ranking FIBA. Precisamente, las “Belgian Cats” llegan en plena forma tras proclamarse, el pasado verano, campeonas de Europa tras superar a España en un duelo disputado y que no se decidió hasta el final. 

Casi sin tiempo para descansar, al día siguiente el conjunto checo se medirá a Mali (9.30), mientras que el belga hará lo propio con China (12.30 horas). Tras estos dos días seguidos, tendrán un pequeño parón en el que aprovecharán para recuperarse al máximo posible y estar en plenas condiciones para los tres partidos que le restan antes de regresar a Ferrol para comenzar a entrenar con el Baxi. Pero antes, Sotolova se enfrentará con Brasil (el sábado a las 6.30 horas) y China (sábado, a las 12.30), mientras que Ine Joris jugará contra la selección de Mali (sábado, a las 9.30) y Sudán del Sur (domingo, a las 9.30). 

Karolina Sotolova, durante un entrenamiento con su selección
Karolina Sotolova, durante un entrenamiento con su selección
Cedida

En el último encuentro de esta fase de clasificación, fijado para el próximo martes a las 9.30, las dos jugadoras y amigas medirán sus fuerzas para descubrir que escuadra es mejor y confirmar su presencia o no en el Mundial, en el que las dos querrán estar no sólo defendiendo a su país, sino los colores del Baxi Ferrol.

Sus compañeras, que están disfrutando de una merecida semana de vacaciones, en las que muchas volvieron a sus casas, prestarán atención al desempeño de la checa y la belga, pues les desean lo mejor. Una vez que termine el clasificatorio, tanto Sotolova como Joris volverán a Ferrol para comenzar a preparar un partido ante el IDK Euskotren, en el que podrían sellar la permanencia y consolidar sus opciones de playoff. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Ine Joris, en un entrenamiento con Bélgica

Joris y Sotolova representarán al Baxi Ferrol en Wuhan
Iago Couce
Claire Melia se echó al equipo a la espalda en la segunda mitad

La lucha del Baxi Ferrol no tiene premio (60-71)
Iago Couce
Baxi Ferrol-Perfumerías Avenida

Baxi Ferrol y Perfumerías Avenida, cuarto combate en un nuevo ring
Miriam Tembrás
Blanca Millán, defendiendo a Laura Piera

Tres MVP para hacer soñar al Baxi Ferrol
Iago Couce