La lucha del Baxi Ferrol no tiene premio (60-71)

Claire Melia se echó al equipo a la espalda en la segunda mitad

En un nuevo enfrentamiento entre el Uni y el cuadro salmantino, el cuarto de la temporada, estaba claro que, como en los anteriores, la tensión y la emoción iban a estar presentes desde el minuto uno. Esta rivalidad, que se lleva cocinando años, es una de las más atractivas del baloncesto femenino aunque no siempre sale de cara para el cuadro ferrolano, como pasó en la tarde del viernes, en la que cayó por 60-71 tras un partido muy igualado.

Desde el inicio de este encuentro quiso romper esa dinámica y hacer valer cada balón y cada punto, como el que inauguró el marcador, obra de Dalayah Daniels desde la personal. Pero su rival también tenía claro su misión, no tener piedad con el aro rival, sobre todo si era desde el 6,75. Precisamente, tras un triple que no entró, Khadija Cave capturó el rebote y anotó la primera canasta de su equipo.

Esa acción abrió una vía a explotar para el Avenida, pero tardaría en darse cuenta porque el ritmo se elevó tanto tras esos dos puntos, que las canastas no pararon de subir al marcar sin cesar. Daba igual si encestaban Moira Joiner o Karolina Sotolova puesto que tenían su contraparte con Andrea Vilaró, Cave y Virag Takacs-Kiss (8-9). Ese intercambio se prolongó hasta que Anna Montañana cambió a su quinteto dando entrada a una motivada Claudia Soriano.

Sangría

La catalana comenzó a meter manos en cada posesión del Uni para impedir su circulación de balón, mientras que en ataque, además de estar inspirada en el lanzamiento, estaba llevando las riendas de su equipo de gran manera. Gracias a ello, el Avenida consiguió abrir un parcial de 0-12 que hizo mucho daño al Uni (10-21). Lino López, para evitar esa sangría, pidió un tiempo muerto y reagrupó a las suyas para los últimos instantes de un primer acto frenético.

Con todo, la reacción de sus pupilas se tardó en notar, pues Soriano anotó cinco puntos seguidos en el comienzo del segundo cuarto para poner el +16 en el luminoso. Fue en ese momento en el que el Baxi comenzó a reaccionar gracias a una Karolina Sotolova que anotó dos bandejas con un poco de suerte para encender a las suyas y a una fría A Malata, que comenzó a apretar de lo lindo, como así lo hizo con un triple de Ine Joris y otra entrada de Soté, que redujo la diferencia a sólo seis puntos (27-33). En ese instante, cuando peor estaban las cosas para el cuadro salmantino, Montañana volvió a dar entrada a Soriano, que nuevamente anotó cuatro tantos seguidos, que acabó el ‘momentum’ del Uni y provocó otro tiempo muerto (27-38).

A la salida, Lay se intentó sumar a la fiesta, pero no tenía el día ni desde la media ni desde la larga distancia. Esos fallos pesaron pues el Avenida no aflojó y consiguió abrir otro parcial de 0-7 con el que se cerró una primera mitad con muchas idas y venidas (28-45).

En el tercer cuarto sucedió todo lo contrario que en el primero. El ritmo de anotación se cortó casi de raíz. Las canastas llegaron a cuentagotas, pero la mayoría fueron a favor del Uni debido al recuperado acierto de Lay y Joiner. Entre las dos limaron un poco la diferencia, ante un Avenida que no era capaz de encontrar el camino al aro con tanta facilidad como había hecho anteriormente en el partido (35-47).

Reacción

Las salmantinas trataron de reaccionar por medio de Margarity y de Iyana Martín, pero se toparon con Sotolova y Blanca Millán, que veían posible la remontada, sobre todo tras el triple de esta última. La capitana comandó a su defensa, que dio un paso adelante para ahogar a su rival, que empezaba a dar muestras de cansancio por lo que cometieron más errores y más faltas, algo que aprovechó Melia para reducir aún más la diferencia (42-54). Sin embargo, volvió a aparecer Soriano para tratar de evitar que su equipo se deshiciese ante una A Malata que se prendió definitivamente.

Comenzó a rugir con cada balón robado y cada tiro anotado. La remontada estaba cada vez más cerca y ellos lo sabían, sobre todo tras dos acciones seguidas de Sotolova y Claire, que dejaron la renta en sólo siete puntos al finalizar el cuarto (49-56). Pero la cosa no acabó ahí, porque tanto la checa como la irlandesa siguieron destrozando el aro para poner el 53-56 con el que Montañana tuvo que parar el partido para que las suyas respirasen.

Ellas lo hicieron y volvieron a la acción con cinco puntos seguidos de Margarity, que rebajaron un poco la euforia de la grada. Además, en defensa dieron un pasito más y al Uni le costó más encontrar los espacios. Y eso lo pagó caro porque el Avenida volvió a poner el +10 en luminoso tras una gran acción de Martín.

Lino lo paró, pero las suyas tardaron en reaccionar, pero lo hicieron nuevamente con la dupla Sotolova-Melia. Las dos, a pesar del cansancio, estaban imparables. El Avenida no sabía que hacer con ellas, ya que volvieron a apretar todo (58-64). Quedaba poco más de un minuto y la remontada era posible. Las jugadoras ferrolanas lo intentaron al final, pero la victoria se les escapó de las manos por muy poco.