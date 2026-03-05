Baxi Ferrol y Perfumerías Avenida, cuarto combate en un nuevo ring

Lay Daniels, en el choque continental ante las de Salamanca Jorge Meis

Poco más de un mes y medio después, Baxi Ferrol y Perfumerías Avenida vuelven a ponerse bajo los focos de A Malata –20.15 horas–. Un contexto diferente –por aquel entonces supuso el último duelo de las de Lino López en Eurocup– pero prácticamente las mismas protagonistas que en ese citado envite continental. La única variable respecto a aquella contienda –en la que ya estaba lesionada la croata Erjavec– es la recuperación en las filas salmantinas de Regan Magarity. “Una jugadora interior con muchísimo talento y que les da algo diferente. Pero el estilo de juego es el mismo”, apunta el preparador Lino López pocas horas antes de lo que siempre es una esperada contienda en el parqué ferrolano.

Y es que con este serán cuatro los “combates” entre estas dos formaciones, en un duelo en el que la balanza de triunfos podría equilibrarse y con ella, como primer paso, dejar prácticamente certificada su salvación y, así, comenzar a mirar hacia arriba, como señaló de nuevo el preparador ferrolano. El Perfumerías se embolsó los tres choques, si bien el Baxi mira hacia un primer encuentro liguero –que finalizó 81-75– en el que las fuerzas estuvieron mucho más parejas que en la Eurocup.

Un recuerdo que, además, se une a la gran dinámica en la que está inmerso el conjunto del ingeniero López, con cuatro victorias en los últimos cinco duelos de la Liga Femenina Endesa. “El equipo está en una dinámica muy buena. Está jugando a un nivel muy alto, las jugadoras están muy implicadas”, comentaba el entrenador, señalando asimismo que también “depende muchas veces del acierto que tengas. En los dos últimos partidos contra ellas no lo tuvimos y sí en el primero de liga. Pero hay confianza de hacer un buen duelo”.

Ganar y parar

Un encuentro en el que un triunfo supondría no sólo acercarse cada vez más a esa permanencia, sino también hacerlo antes de la ventana de selecciones, y afrontar así esa pausa –a excepción de para Joris y Sotolova, que acudirán con sus combinados en un largo y exigente desplazamiento a China, con cinco duelos por delante– con otra perspectiva.

“Conseguir una victoria contra el Avenida, uno de lo equipos más potentes de España, sería un espaldarazo, sería emocionante. Porque cuando trabajas tanto y consigues un triunfo, como lo hicimos en la primera jornada ante el Valencia, si eres capaz de ganar al Avenida te vas al parón ganando cinco de los últimos seis. Antes sería impensable”, apuntaba López.

Una buena racha cimentada en buena medida por el buen estado físico de las jugadoras –”con el trabajo de Álvaro Alonso –preparador físico–, que está siendo espectacular”– y lo que están haciendo Silvia Millán y las júnior. A ese nivel estoy muy contento de cómo está el equipo. Lo hemos visto en los últimos partidos, como hemos llegado a los finales. No me preocupa eso porque veo que el equipo a nivel mental y físico está muy bien “, añade.

Un peldaño superior que podrá disfrutar la afición en una A Malata que, cabe recordar, en el último choque entre estas formaciones reunió a 1.300 personas en las gradas ferrolanas. Una afición local que, sin duda, no fallará en un choque que, además, servirá de presentación oficial de las escuadras de base. “Le va a dar un ambiente especial, con todos los niños y niñas. Es muy bonito, además de disfrutar de jugar contra uno de los mejores equipos de Europa”, comentaba López.

Además de esta celebración, cabe recordar, que este duelo coincide muy cercano al 8M, el Día Internacional de la Mujer. “La afición de Ferrol llenando A Malata demuestra ese apoyo, no sólo ese día, sino cada fin de semana. Eso es lo más importante para nosotros”, añadía un López que puso de nuevo sobre la mesa el trabajo, el esfuerzo y las horas de su equipo para ser mejores.