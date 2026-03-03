Tres MVP para hacer soñar al Baxi Ferrol

Blanca Millán, defendiendo a Laura Piera David Grau/FEB

Una de las grandes claves del éxito del Baxi Ferrol es que nunca depende de una sola jugadora para conseguir todos sus objetivos. Ese es un mantra que repite mucho Lino López. Para él no hay nadie mejor que el equipo y sus pupilas lo llevan a su máxima expresión. En cada partido siempre hay una que destaque por encima del resto, ya sea en términos anotadores o a nivel defensivo. Todas tienen su cuota de importancia dentro de un conjunto que lucha contra auténticos gigantes del baloncesto.

Con todo, aunque sucede así en la mayoría de los encuentros, lo cierto es que hay tres jugadoras que están destacando más esta temporada y especialmente en estos últimos partidos de liga. En concreto, son, como no podía ser de otra manera, la capitana Blanca Millán, Moira Joiner y Dalayah Daniels. Este trío le está dando mucho rédito al Uni, como se pudo comprobar en el último partido ante el Joventut de Badalona. Las tres firmaron actuaciones dignas de MVP, pero eso no sirvió para colarse en el mejor quinteto, aunque sí para sumar un importante triunfo que le permite soñar con esos playoffs por el título en los que quiere estar por tercera temporada consecutiva.

Frente al cuadro catalán, Millán cogió las riendas del equipo. La santiaguesa, que ya había sido la mejor en el derbi ante el Durán Maquinaria Ensino, continuó con su buena racha. Ante la “Penya”, anotó catorce puntos –tres de cuatro en triples–, repartió seis asistencias, robó un balón, capturó tres rebotes y recibió seis faltas, demostrando su versatilidad. Todo ello le llevó a sumar 26 créditos de valoración.

Uno menos fue el que consiguió Dalayah Daniels, aunque también firmó unos números de escándalo. Fue la máxima anotadora del equipo con 22 tantos –ocho de dieciséis en tiros de campo–, sumó seis capturas, dio dos pases a canasta, logró tres robos y fue objeto de una infracción en siete ocasiones, ya que ninguna de las pívots rivales podía detenerla. Por último, pero no menos importante, está Joiner. La de Michigan también aportó unos números muy similares a sus dos compañeras. En la faceta anotadora sumó 19 unidades, seis rebotes –la máxima en este apartado junto con Lay–, tres asistencias y le hicieron ocho faltas, la que más en esta categoría, para acumular 24 créditos de valoración.

Sin más premio

Sin duda, fueron tres exhibiciones en el mismo partido para sumar una importante victoria de cara al gran objetivo que resta en esta temporada –al margen de una permanencia que ya es virtual–, volver a estar entre los mejores equipos de España y poder regresar a la Eurocup. No obstante, tanto Blanca, como Dalayah y Moira no tuvieron un premio mayor, el de aparecer en el mejor quinteto de la jornada. Todas ellas se quedaron a nada de fomar parte. En el caso de la primera y la tercera por primera vez en este curso, mientras que la de Seattle completaría su triplete tras las presencias en las jornadas diez y dieciséis, en la que fue la mejor jugadora.

La capitana del Uni al igual que Lay, fueron las que más complicado lo tuvieron, ya que sus dos puestos (alero y pívot) fueron ocupados por las dos MVP de la jornada. Maïmouna Haïdara (Durán Maquinaria Ensino) y Mariam Coulibaly (Spar Girona). Ambas sumaron 36 de valoración en las holgadas victorias que consiguieron sus equipos frente a Spar Gran Canaria (102-66) y Lointek Gernika Bizkaia (102-70), respectivamente.

Moira se quedó un poco más cerca, a sólo cinco unidades de estar. Sin embargo, el buen hacer de la escolta del Hozono Global Jairis Txell Alarcón estuvo un poco mejor que la americana. Aun así, ni ella ni sus compañeras le prestan demasiada atención, pues saben lo que importante es sumar victorias y que todas tengan un papel destacado. Porque este Baxi Ferrol es una familia y a todas les puede llegar el momento de brillar.