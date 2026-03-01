El Baxi Ferrol, más cerca de todo

Ine Joris lanza un triple ante una rival FEB

Las doce victorias que aparecen en el casillero del Baxi Ferrol gracias a la conseguida en la pista del Joventut de Badalona se traducen en varias cosas. Por ejemplo, que a siete jornadas para el final de la liga regular la permanencia aún no es matemática pero sí virtual. Pero sobre todo que, después de escalar a la séptima plaza de la clasificación, y con tres triunfos de renta sobre las posiciones que ya no clasifican para los playoffs por el título, su objetivo pasa, ineludiblemente, por esta conquista.

A toda velocidad empezó el encuentro el Baxi Ferrol que, aprovechándose de la falta de acierto y de intensidad defensiva del rival, tomó el mando y enseguida llevó su renta a los diez puntos (4-14, min. 7). Ni siquiera el tiempo muerto solicitado por el entrenador local hizo reaccionar a su escuadra, que no fue capaz de explotar el juego interior como quería –al contrario, entre Claire Melia, Dalayah Daniels e Ine Joris se hicieron fuertes en la “pintura” para frenar al adversario–.

Poco a poco el Joventut dio muestras de empezar a estar presente en el partido –aunque a costa de que sus jugadoras más importantes se cargasen de faltas–, pero enfrente el cuadro de la ciudad naval siguió anotando con regularidad. Así que la distancia entre ambas escuadras, en vez de estrecharse, se fue haciendo cada vez mayor (15-30, min. 15) y, sobre todo, con el equipo visitante pareciendo controlar el partido sin problemas.

Un parcial de 9-0 a favor de la escuadra de Badalona, cimentada en la actividad de Laia Lamana, aportando intensidad y ritmo, a volvió a meter al Joventut en la lucha. Aprovechando los minutos en la cancha de Dembele –pendiente de no cometer su tercera personal antes del descanso–, el conjunto local se mostró más incisivo de lo que había estado hasta entonces. De ahí que llegase a reducir hasta los tres puntos (33-36, min. 20), aunque dos canastas del Baxi Ferrol antes del descanso volvieron a ampliar la renta.

Todo lo mal que el Joventut lo había hecho al comienzo del partido lo hizo bien a la vuelta de los vestuarios. Esta vez era el Baxi Ferrol el que parecía dormido, así que el cuadro local lo aprovechó para ponerse por delante por primera vez en el partido (45-42, min. 24) ante un rival que estaba noqueado. Menos mal que el equipo de la ciudad naval encontró entonces el acierto en dos triples –el primero de Dalayah Daniels y el segundo de Karolina Sotolová– para devolver el empate al marcador e iniciar otro duelo.

En este nuevo decorado, los dos equipos fueron sumando puntos a su casillero poco a poco. Así que, cada vez que alguno traducía su inspiración en canasta, su rival le respondía con otra acción notable. De ahí que el mando en el marcador se fue alternando hasta que el acierto de Dalayah Daniels en el último minuto del tercer cuarto, en el que encadenó cinco puntos, permitió a la escuadra de la ciudad naval entrar en ventaja en el último parcial del enfrentamiento.

Ya en el cuarto final, algo parecido a lo que el conjunto de la ciudad naval había sufrido a la vuelta de los vestuarios lo benefició entonces. Así que el Baxi Ferrol se fue manteniendo por delante en el marcador, aunque su rival seguía al acecho para aprovechar cualquier error del adversario, lo que hizo que el choque entrase igualado en los cinco, los cuatro y los tres últimos minutos, en los que se iba a resolver todo.

Llegados a este momento, los pequeños detalles marcaron el partido. Y, aunque la igualdad en el marcador se mantuvo la mayor parte del tiempo, los errores de la escuadra local y el acierto de Moira Joiner, primero, y Dalayah Daniels, después, además de la capacidad para cerrar el rebote, hicieron que el resultado cayese del lado de la escuadra de la ciudad naval para asentarse entre los ocho primeros de la clasificación.