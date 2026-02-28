Baxi Ferrol y Joventut, a por el triunfo sanador en el exilio de El Prat

Moira sufrió una pequeña torcedura en el duelo ante el Ensino Daniel Alexandre

Joventut de Badalona y Baxi Ferrol jugarán en la mañana del domingo –12.30 horas– exiliadas al CEM Estruch Joan Busquets de El Prat. Un cambio de emplazamiento a un recinto menor que el tradicional Olímpico y que convertirá el encuentro entre estas dos formaciones que ahora pelean por la salvación matemática en algo mucho más “íntimo”.

La escuadra de Lino López llega a tierras catalanas con el aprendizaje de lo vivido en la primera vuelta –en la que ganaron 66-62– y en el derbi ante el Ensino Lugo, como referente más reciente, y que en ese caso perdieron por una ajustada diferencia. Fue el único traspié de las ferrolanas en los últimos cuatro encuentros, y a punto estuvo de no serlo, como señalaba el propio entrenador recordando que "tuvimos dos triples para ponernos uno arriba a falta de quince segundos. Para mí lo más importante es que el equipo, aun viéndose abajo, siguió peleando cada jugada, nunca bajó los brazos competimos”.

Y así lo harán de nuevo, a la espera de otro resultado, en un partido ante el Joventut que López espera muy similar al vivido en A Malata a principios de enero. “Es un partido muy físico, de mucha alternancia en el marcador, bajo, con muchas defensas y muchos contactos”, relataba el entrenador de su duelo ante un conjunto catalán que mantiene los nombres y, seguramente, la idea de juego. Minimizar pérdidas y controlar el juego ante unos nombres que, como bien saben, aprietan mucho como son la exuniversitaria Rachel Howard, Lamana o Ramette, serán dos de los pilares sobre los que el Baxi ha de construir su nuevo triunfo, el duodécimo.

Unos nombres a los que añade otros como los de Sivka, Drewer o Dembele –"tienen una plantilla muy completa en todas las posiciones”, subraya–, por lo que mantener el nivel físico será clave. “Si estás blandita, si no eres dura desde el principio, es un equipo que te puede pasar por encima”, aclara el entrenador ferrolano.

Relativizar

Un encuentro al que el Baxi llega tras el citado tropiezo, pero después de una buena racha y, sobre todo, buenas sensaciones y trabajo. En el otro lado, un Joventut más tocado, con tres derrotas consecutivas. Una situación a la que López le da la importancia justa. “El tema de las rachas es relativo”, comenta el entrenador, señalando que “son partidos que en teoría puedes perder. Es cierto que cuando te ves en la clasificación a una victoria del descenso, juegas con mucha más tensión y presión. Además, son un equipo para estar arriba”.

Y lo más arriba posible también quiere terminar el Baxi, primero con salvación en el bolsillo y luego mirando al playoff. Un camino que, en este paso, Moira y Melia recorrerán un poco entre algodones.