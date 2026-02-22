"Remontada Interruptus" del Baxi Ferrol

El partido estuvo marcado por la tensión Cedida

A la tercera fue la vencida. El Baxi Ferrol cae contra el Durán Maquinaria Ensino en un duelo muy igualado, que puedo caer para los dos lados, pero que se decidió por la puntería en los últimos instantes.

La gran fiesta del baloncesto autonómico, como no podía ser de otra manera, comenzó como estaba previsto, con un duelo de aficiones animando a sus respectivos equipos antes de que el balón volase al aire del Pazo. Ambas hinchadas querían ser las más ruidosas para que sus jugadoras lo sintiesen. Esta primera batalla, aunque fue fuera de casa, la ganó el Uni, que sonó por encima de todos.

Sin embargo, en la pista la situación fue otra gracias a la pillería de Alessandra Orsili, que se colocó perfectamente al lado de la canasta para anotar una bandeja fácil. Eso fue el primer aviso de lo que podía venir. Y es que el Ensino no iba a desaprovechar ningún error ni despiste ferrolano. Así, ahogó el ataque visitante que no fue capaz de anotar hasta pasados dos minutos y medio gracias a un triple de Dalayah Daniels (2-3).

Con todo, esa pequeña ventaja duró muy poco porque de ello se encargó Imani Tate. La veloz base americana anotó dos bandejas en transición tras sendos robos para devolver el liderato a su equipo, que estaba muy bien en defensa, casi sin conceder tiros fáciles a un Baxi que estaba más fallón de lo habitual desde la larga distancia. Por suerte, su rival tampoco estaba demasiado inspirado en ataque, por lo que el marcador, cuando se llegó al ecuador, registraba un pírrico 8-3. Volvió a ser Lay quien intentó abrir el aro, pero nuevamente se topó con una respuesta lucense, esta vez obra de Hennie Van Schaik.

Poco acierto

No obstante, esta vez la ‘14’ del Baxi sí que logró despertar a sus compañeras, al menos a la capitana Blanca Millán, que comprimió el marcador a sólo dos puntos (12-10). Pero ese arrebato poco duró, pues el cuadro de Suso Garrido también recuperó su puntería y abrió un parcial de 7-0 con el que cerró un primer acto de mucha tensión y muy poco acierto (19-10).

Eso pareció cambiar en el segundo, con cuatro puntos seguidos del Uni, debido a un triple de Ine Joris y un tiro libre de una Claire Melia muy defendida y que no podía sacar todo su arsenal para ayudar a las suyas. Aun así, ellas resistían, al menos en defensa, donde subieron una marcha más, sobre todo para parar a las tiradoras exteriores. Con todo, eso tenía un precio y era dejar más desprotegida la zona y ahí reinó una Lydia Giomi algo desaparecida. La pívot local hizo gala de su físico para liderar una nueva ofensiva de las suyas. Esta vez el Uni no fue capaz de pararla, por lo que Lino López tuvo que pedir un tiempo muerto para variar, otra vez más, su defensa.

Al contrario que otras veces, no funcionó, ya que las suyas se toparon con una Jessica Fèquiére muy precisa, como así demostró con seis puntos seguidos que sirvieron para poner la máxima ventaja en el marcador (34-18). Esto obligó al técnico ferrolano a gastar su segunda pausa técnica casi de inmediato para que las suyas reaccionasen. Y así lo hicieron con dos acciones positivas de Lay y dos buenas defensas, pero en la tercera, cuando la afición del Uni estaba festejando, apareció Tate para clavar un triple sobre la bocina y romper en añicos ese amago de remontada.

Pero el Uni había cambiado y justo antes del final de la primera mitad Millán devolvió el golpe con la misma moneda para ponerse a sólo dos puntos con toda la segunda parte por disputarse. Eso sí, para conseguir esa remontada había que remar y dar un paso más en ataque y en defensa (37-25).

Todo o nada

Y así lo intentó hacer tras el paso por los vestuarios. Buscó jugar sin miedo ninguno y atacar más el aro porque ahí estaba la clave del partido. Lo sabían el Uni y lo sabía el Ensino, ya que ambos anotaron de la misma forma en sus dos primeras acciones. Pero en eso, el cuadro ferrolano tenía algo de ventaja y es que logró sacar muchas faltas, hasta el punto de que el equipo local llevaba cinco cuando aún quedaban siete minutos para el final del acto.

Eso propició un nuevo escenario en el que reinó Claire Melia. La irlandesa empezó a jugarse todos los balones en el poste y todos acabaron de la misma manera, con canasta visitante. Así, redujo la diferencia a ocho puntos, antes de que Suso Garrido parase el partido.

La cosa tras el tiempo muerto no cambió mucho a pesar de los intentos de Tate, pues ahora eran Alba Sánchez-Ramos y Blanca quiénes tomaron el relevo de Claire en la anotación. Entre las dos redujeron la diferencia a un solo punto tras un 2+1 de la capitana que gritó como nunca la afición del Baxi (46-45).

En ese momento crítico para el Ensino emergió Alicia Flórez para tratar de poner calma a la locura del Pazo. La base anotó cinco puntos seguidos para que las suyas respirasen, pero Millán tenía otros planes, ya que volvió a cargarse a su equipo a la espalda y lo dejó a sólo dos puntos al final del tercer cuarto (54-52).

Restaban diez minutos y todo por decidir. Cada posesión iba a contar mucho. Y aunque el Baxi anotó la primera que tuvo, Fèquiére hizo lo propio con las dos del Ensino para abrir un mini parcial de 5-0, que Lino cortó de raíz, pues no quería que el partido se le marchase. Su pausa cumplió su cometido a medias, pues en defensa lograron contener, más o menos el ataque, pero en el otro lado la cosa no fluía (63-57).

En ese momento, se reactivó Ine Joris para apretar el partido con otro triple y liderar otro arreón ferrolano. El Uni no se rindió y, tras luchar mucho, logró empatar la contienda a falta de un minuto y medio. Era un final trepidante, donde nadie quería fallar. Pero así fue, lo intentaron Moira Joiner y Joris, pero sus lanzamientos los escupió el aro y el Ensino aprovechó los tiros libres para llevarse este emocionante derbi gallego (73-68).