Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Fue una pena no meter esos tiros, pero así es el baloncesto"

Lino López, durante un encuentro pasado del Baxi Emilio Cortizas

El Baxi Ferrol no pudo conservar su reinado, al menos en lo que a Liga Femenina Endesa se refiere, como mejor equipo de Galicia. El conjunto ferrolano cayó ante el Durán Maquinaria Ensino que aprovechó un mal segundo cuarto para romper el encuentro.

Ese fue el único pero que le pone Lino López a su equipo, ya que “fue un partido que podía haber cambiado con un tiro y no pudo ser. Salvo el segundo acto, en el que se nos van en el marcador porque no estuvimos duras en el rebote, luego, en la segunda parte estuvimos mucho mejor, atacando de manera fluida”, indicó el preparador ferrolano, que se lamentó de esos dos últimos lanzamientos de Ine Joris y Moira Joiner que no entraron en una situación de “cara o cruz. Son dos de las mejores tiradoras de la liga y prácticamente solas, con buenos tiros, fallaron y eso nos privó de ponernos un punto arriba a falta de muy poco para el final. Fue una pena, pero así es el baloncesto”, se lamentó.

Asimismo, Lino habló más en profundidad sobre ese cambio en los segundos veinte minutos, en los que Claire Melia causó muchos estragos. En este sentido, señaló que “buscamos esas ventajas que creíamos que teníamos y con Claire la tuvimos, así como esa mayor fluidez que nos faltó antes al igual que la puntería, ya que no era normal esa falta de acierto que tuvimos”.

Con todo y a pesar de la tristeza por la derrota, el técnico del Baxi ya está pensando en el siguiente encuentro, en el que esperan conseguir esa permanencia, pero no será nada fácil porque “cada partido es una final. Ya lo vimos cuando el Zaragoza cayó aquí o el Estepona que le acaba de ganar al Jairis en Murcia. Sabemos que son todo finales. Lo importante es que juguemos al nivel que lo hicimos hoy, que es al nivel de exigencia y dureza que nos vamos a enfrentar”.

Por último, Lino López destacó la gran cantidad de aficionados que se desplazaron hasta el Pazo Provincial de los Deportes de Lugo. Para él, es una situación “irrepetible, con más de 500 personas ocupando la mitad de este pabellón, animando como lo han hecho, en los buenos y malos momentos es superemocionante”, finalizó el preparador que confirmó que las molestias que sufrieron tanto Moira, que se torció el tobillo, como Claire, son producto del cansancio acumulado y de los golpes propios del partido.