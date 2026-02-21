Tercer asalto entre Baxi Ferrol y Ensino por el trono de Galicia

Lay Daniels tendrá una bonita pugna con Lydia Giomi en el poste bajo Emilio Cortizas

Hay dos dichos en español que se pueden aplicar a este encuentro que van a disputar el Durán Maquinaria Ensino y el Baxi Ferrol (18.00 horas, Pazo Municipal dos Deportes de Lugo).

Uno de ellos beneficia al equipo de la ciudad amurallada y es el que dice “a la tercera va a la vencida”, mientras que el otro es el que espera hacer valer el Uni, que reza lo siguiente: “no hay dos sin tres”. Sea como fuere, lo cierto es que este partido será la tercera vez que se midan las caras los dos mejores equipos gallegos de baloncesto femenino. Ambos pelearon por ese cetro autonómico que de momento está en las manos del cuadro ferrolano, que venció tanto en la final de la Copa de Galicia como en el encuentro de la primera vuelta disputado en A Malata.

A pesar de que el balance es beneficioso para ellas, Lino López no se fía, ya que “va a ser un encuentro muy igualado. Los dos se decantaron de nuestro lado, pero pudo decantarse del lado del Ensino, porque no hubo en ningún momento ninguna de las grandes ventajas y yo creo que será así”, indicó el técnico, al tiempo que destacó la gran temporada que están realizando las lucenses “con su clasificación para la Copa de la Reina o esa victoria ante Zaragoza, un equipo candidato a todos los títulos”.

Respecto al duelo, el técnico ferrolano destacó el poderío del Ensino "en el rebote ofensivo. También juegan muy bien en transición y tiene muchos focos de anotación, ya sea Giomi, que esta realizando una gran campaña, o Alicia Flórez, que está demostrando todo ese talento que tiene. Por ello no nos podemos centrar en un sola jugadora, sino que tenemos que defender de manera colectiva como estamos haciendo en los últimos encuentros".

Asimismo, Lino destacó el poder que tendrá la afición, especialmente la del Baxi, que acudirá en masa hasta el Pazo. Concretamente, 525 personas se personarán en Lugo para disfrutar de una fiesta del baloncesto y añadir "valor a lo que es el partido en sí, con dos rivales que estamos empatados en la clasificación, que estamos realizando un buen baloncesto”. Sin duda, ese apoyo de su afición servirá como motivación para un Uni que busca cumplir ese dicho de “no hay dos sin tres” en Lugo.