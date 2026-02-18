Baxi Ferrol
El Baxi Ferrol visita las instalaciones de Clesa
El conjunto de la ciudad naval pasó un día diferente en la casa de uno de sus patrocinadores
El Baxi Ferrol continúa expandiendo su marca allá por donde va. En esta ocasión, se desplazó hasta Caldas de Reis para visitar a uno de sus patrocinadores, Clesa. La plantilla acudió a estas instalaciones, realizaron un “tour” para conocer el proceso de elaboración de los yogures, realizar una cata de los productos y aprender más sobre la marca.