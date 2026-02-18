El Baxi Ferrol visita las instalaciones de Clesa

La plantilla, en las instalaciones de Clesa Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol continúa expandiendo su marca allá por donde va. En esta ocasión, se desplazó hasta Caldas de Reis para visitar a uno de sus patrocinadores, Clesa. La plantilla acudió a estas instalaciones, realizaron un “tour” para conocer el proceso de elaboración de los yogures, realizar una cata de los productos y aprender más sobre la marca.