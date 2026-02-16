Samson, del Baxi Ferrol, se cuela entre las mejores

Clémentine Samson realizó su partido más completo ante el Spar Gran Canaria Emilio Cortizas

Tardó en llegar. No porque ella quisiese, sino por la falta de rodaje y terminar de acoplarse al equipo, pero lo cierto es que Clémentine Samson ya empieza a mostrar toda su calidad con la camiseta del Baxi Ferrol. La francesa, que había llegado para cubrir la baja de Bego de Santiago, realizó su partido más completo en la contundente victoria ante el Spar Gran Canaria (109-82).

En los 22 minutos que estuvo sobre el parquet de A Malata, anotó 20 puntos –con seis de ocho en tiros de campo, entre los que hay incluidos cinco triples–, repartió tres asistencias, capturó un rebote y recibió dos faltas. Todo ello le permitió sumar 21 créditos de valoración, que le valieron para ser escogida como la mejor escolta de la jornada 21 de la Liga Femenina Endesa, siendo así la cuarta jugadora del Uni que recibe este galardón tras Claire Melia, Dalayah Daniels y Karolina Sotolova, que lo fueron en dos ocasiones cada una. Además, tanto Melia como Daniels fueron escogidas como las MVPs en una de esas veces.

Pero en cuanto a Samson, su partido responde a su completa adaptación al equipo. Desde su llegada, fue integrándose cada vez más en la dinámica del conjunto ferrolano. Aunque no pudo entrenar tanto como le gustaría debido a la cantidad de viajes ocasiones por jugar dos competiciones, lo cierto es que poco a poco fue cogiendo más confianza y conociendo más los sistemas que plantea Lino López. De hecho, el propio técnico ferrolano había comentado después de la eliminación contra el Perfumerías Avenida que les podría venir bien a todas, pero especialmente a las nuevas incorporaciones para tener “esos entrenamientos que les hacían falta porque habían jugado mucho, pero entrenado poco”.

Gran trabajo

Sin duda, estas tres semanas desde ese último partido de Eurocup le vinieron muy bien. No sólo al equipo, que ganó esos tres duelos y ya piensa más en jugar los playoffs –ahora mismo es el sexto clasificado–, que en una salvación que está al alcance de la mano. Sin embargo, Samson no explotó hasta este duelo ante el Gran Canaria, algo que “me alegra. Había jugadoras como Clémentine que no habían tenido mucho acierto en otros partidos, a pesar de tener tiros liberados que no les entró, y hoy –por el duelo del sábado— sí que tuvieron ese acierto que les faltaba”.

Además, ella no fue la única que destacó. También lo volvió a hacer Moira Joiner, que se quedó a dos puntos de su tercer duelo seguido acumulando dos decenas en anotación, lo que le permitió sumar 18 créditos de valoración, uno más que una Ine Joris, que también cuajó su mejor partido con el Uni tras sumar 16 tantos –con cinco de siete en tiros de campo– y capturar cinco rebotes.

Eso sí, como ya pasó en el encuentro de la primera vuelta, Axelle Merceron escapó del entramado defensivo del Uni, aunque le costó mucho, y volvió a integrar ese quinteto ideal de la jornada junto a Samson, Melisa Gretter (Ingeniería Ambiental CAB Estepona), Lydia Giomi (Durán Maquinaria Ensino) y Mariam Coulibaly (Spar Girona), que fue la MVP. Aun así, eso no empañó el gran trabajo de todo el Baxi en general y de una Clémentine Samson en particular que espera seguir dando su mejor versión para ayudar a su equipo a entrar en playoffs.