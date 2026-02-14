Un Baxi Ferrol de cien se la devuelve al Gran Canaria (109-82)

Karolina Sotolova acabó con 11 puntos en la primera mitad Emilio Cortizas

Este sábado era un día que no se podía fallar. Y el Baxi Ferrol no lo hizo. En este partido importante para amarrar la salvación, el conjunto de la ciudad naval sacó todo su arsenal a pasear para superar a un Spar Gran Canaria que no pudo hacer nada para parar el vendaval ofensivo (109-82).

Desde el inicio del partido se vio que no iba a ser uno más. Había mucho en juego y Moira Joiner se lo hizo saber al cuadro canario con un triplazo sobre una defensora. Eso hizo a su equipo crecer, pero no lo suficiente para parar a una Anisha George que sacó su poderío físico no sólo para reducir la desventaja en el marcador, sino para robar un par de balones que permitieron a su equipo completar esta pequeña remontada (3-6).

Con todo, el Baxi no dudó. Siguió haciendo lo suyo en ataque porque tarde o temprano iba a encontrar el hueco. Si no era con el lanzamiento exterior era en el poste bajo. Y ahí fue donde hizo daño Dalayah Daniels. La de Seattle comenzó a percutir una y otra vez la zona y siempre sacó algo positivo –anotó siete puntos y repartió una asistencia–, lo que permitió a su equipo tomar la delantera nuevamente (13-9).

En ese momento, el encuentro cambió de color completamente. Cogió ese tono azul y rosa del Baxi. El conjunto local, con un triple de Karolina Sotolova, abrió un parcial de 14-0, que ni el técnico visitante, José Carlos Ramos, pudo cortarlo. Todo ello debido al gran acierto de Claire Melia, la propia Sotolova, Lay, Blanca Millán e Ine Joris. Estaban imparables, sólo Reigan Richardson, con un 2+1, pudo cortar esa sangría anotadora. A ella se le intentó sumar George, pero esta vez fue parada por una Elena Rodríguez inconmensurable, que permitió a su equipo irse 15 arriba al segundo acto.

Su aportación no quedó ahí, ya que en la primera jugada, se lanzó como una jabata hacia un balón suelto para recuperarlo. Lo consiguió hacer y además le dio la canasta a Alba Sánchez-Ramos para delirio del banquillo y del público que festejaron esa acción (32-15).

Defensa y ataque

La canaria había revolucionado el partido. Se encargó de poner el tapón al aro local para desesperación visitante. Tuvieron que pasar tres minutos para poder ver su primera acción positiva. Un canasta bajo el aro de una Axelle Merceron que no estaba teniendo su día. Sin embargo, esa acción levantó su ánimo y propició que sus compañeras también creyesen en la remontada. Algo que no gustó a Lino López, que paró el partido para ajustar su defensa sobre ella (37-21).

Sus retoques no pudieron ser más precisos, ya que la belga solo anotaría una canasta más en lo que restaba de cuarto. Asimismo, sus jugadoras volvieron a apretar atrás y a ser certeras en ataque gracias al acierto de la capitana Millán, que anotó siete puntos casi seguidos para poner el +22 en el marcador, lo que ocasionó un tiempo muerto del técnico visitante (48-26).

En esta pausa, el entrenador abroncó a las suyas para que defendiesen mejor. Sabía que estaban concediendo mucho y ante un equipo como el Uni eso se paga muy caro. Con todo, ese toque de atención no sirvió de mucho porque así lo dijeron Claire Melia y Moira Joiner, que evitaron que la diferencia se redujese cuando finalizó una gran primera parte del conjunto ferrolano (55-33).

Tras el paso por vestuarios, el Gran Canaria salió con más intensidad o eso pretendía ser su intención, pero no sucedió tal cosa. Aunque comenzó bien con dos puntos de George desde la personal y una bandeja de Djneba N’Diaye, lo cierto es que poco duró. Melia y Joiner se aliaron para acribillar tanto la zona como el 6’75. La irlandesa y la americana anotaron casi todo lo que les llegaba y eso se tradujo en un nuevo tiempo visitante y una ventaja 27 puntos (64-37).

Sin embargo, fue inútil. Ninguna jugadora del equipo isleño estaba en el partido. Sus cuerpos hacían acto de presencia en la pista, pero sus mentes estaban muy lejos. Sólo George y N’Diayer trataron de luchar, pero no podían. El Baxi era demasiado para ellas. Si no anotaba Moira, lo hacía Alba Sánchez-Ramos, Daniels o Ine Joris. Además, daba igual que fuese con una penetración, con un triple o desde la personal. Todo acaba dentro para alegría de una A Malata que estaba festejando a lo grande este San Valentín y Carnaval. Y es que la diferencia era tanta que a poco más de treinta segundos para acabar el tercer cuarto ganaban de 34, por lo que Lino decidió dar entrada a Elena Baldonedo (84-50).

Fiesta total

La canterana, que jugó los últimos diez minutos, fue la encargada de dirigir las operaciones ferrolanas. Con ella a los mandos, el equipo siguió al mismo ritmo, como si jugasen toda la vida juntas. Es cierto que en defensa bajaron un pistón, pero en ataque estaban igual de inspiradas. Ahora era Clementine Samson la que se encargó de castigar una y otra vez el aro.

El Gran Canaria, ya sin nada que perder, atacó a tumba abierta. Le daba igual la diferencia, sólo querían dejar una buena imagen. Y aunque maquillaron el marcador, el acierto del Uni no decreció debido a que en defensa no eran capaces de pararlas. De hecho, cuando todavía quedaba medio cuarto ya estaban rodando una nueva centena (99-72).

Con todo, esta se hizo esperar. Tuvo que ser Elena Rodríguez, con una entrada a canasta, quien rompió esa pequeña sequía. A partir de ahí, el equipo volvió a ser el mismo. Lino sentó a una Clementine Samson que se despidió con un 3+1, y dio entrada a Silvia Millán para completar un partido prácticamente perfecto.