Baxi Ferrol

Baxi Ferrol y Spar Gran Canaria, a por el desarme de su rival

Las ferrolanas, que cuentan con la única duda de Lay, reciben a un grupo insular que llega "con el cuchillo entre los dientes"

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
13/02/2026 18:11
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
López espera encadenar la tercera victoria consecutiva en A Malata
Emilio Cortizas
Con un +2 en su racha de victorias entrará el Baxi de Lino López hoy en A Malata –19.00 horas–, pisando su fortín con la única intención de que esa cifra pase a ser un +3 que eleve asimismo su cuenta de triunfos a los once. No lo tendrán fácil las ferrolanas, ya que enfrente se presenta un colista Spar Gran Canaria necesitado y muy dolido, especialmente por la derrota vivida en la pasada jornada ante el Araski (73-77). “Seguramente van a venir aquí con el cuchillo entre los dientes, un equipo físico a darlo todo”, comenta el preparador local.

Todas las precauciones son pocas ante una formación insular que cuenta con tres victorias y, precisamente, una de ellas sumada ante el Baxi en la primera vuelta. “Allí empezamos con un parcial a favor. Creo que íbamos 20 arriba y al final le dieron la vuelta”, recuerda el ingeniero López, destacando en las filas canarias la presencia de Merceron “que es de las mejores jugadoras de la liga”.

Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu

El fichaje "Guadiana" del Baxi Ferrol

Locales y visitantes, sin duda, llegan a esta vigésimo primera jornada como una de esas nuevas finales, con las ferrolanas rozando la salvación para poder optar a objetivos más altos, y las canarias para seguir manteniendo viva la llama de la permanencia. “Venimos de una dinámica muy buena y encadenar tres victorias en una liga tan competitiva sería muy bueno y dar un paso importante de cara a la salvación”, recordaba López.

El técnico podrá hacerlo, en principio, con la única duda de Lay Daniels, ya que la estadounidense no pudo entrenar ayer con sus compañeras por una indisposición. Si bien habrá que esperar a mañana para saber si esta fue algo momentáneo o se prolonga, en un Baxi Ferrol en el que, tanto ella como sus compañeras, están dando un paso adelante.

