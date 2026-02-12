Mi cuenta

Ponzos, Piñeiros y Canido recibieron la visita de las magas del Baxi Ferrol

Lay Daniels, Alba Sánchez-Ramos o Moira Joiner, fueron algunas de las jugadoras que acudieron a los centros educativos

Redacción
12/02/2026 20:50
Daniels y Sánchez-Ramos, durante una actividad
Cedida
El primer equipo del Universitario Ferrol sigue sembrando la “baximanía” desde la raíz. Una semana más jugadoras de la primera plantilla quisieron pasar tiempo con su afición más joven y así lo hicieron en la mañana de hoy, con la colaboración de Clesa Las deportistas acudieron a los centros educativos de Ponzos, Piñeiros y Canido para el disfrute de alumnado y profesorado, participando en charlas y diferentes actividades deportivas.

