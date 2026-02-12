Mi cuenta

Diario de Ferrol

Baxi Ferrol

El fichaje "Guadiana" del Baxi Ferrol

El dirigente señaló que están buscando en el mercado y, si no aparece, "trataremos de acabar así la temporada"

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
12/02/2026 18:25
Baloncesto. Baxi Ferrol contra Cadí La Seu
La inesperada lesión de Karla Erjavec puso a funcionar la maquinaria ferrolana
Emilio Cortizas
Las piruletas con premio podrían ser o no una de últimas sorpresas en las filas de la primera plantilla del Baxi Ferrol y las trece jugadoras que conforman este coleccionable podrían ser las definitivas, o no. Y es que, de manera transparente, el presidente del club así lo señaló. 

Desde que se lesionó Karla estamos intentando –fichar–. Lino está todo el día mirando el mercado, en comunicación con los agentes. Tuvimos a una jugadora que le gustaba, pero justo se lesionó y era una lesión de un mes y algo. No nos íbamos a arriesgar y el resto o se nos van mucho de presupuesto o a Lino no le convencen”, subrayaba el dirigente sobre una posible incorporación en este mercado invernal.

Con nueve jugadoras de la primera formación y la inestimable ayuda de las júnior, Baldonedo y Somorrostro, la entidad de A Malata tiene hasta el viernes 27 por la noche para encontrar eso que están buscando y “si aparece algo que guste, lo ficharemos y, si no, trataremos de acabar así lo que resta de temporada. Ni tenemos claro que vayamos a fichar, ni que no”. Una campaña en la que, tras el triunfo de la pasada jornada ante el Gernika Bizkaia, y haciendo unas cuentas de la lechera en las que entrarían un posible triunfo ante el Spar Gran Canaria –colista en solitario–, la permanencia depende de las ferrolanas y está cada vez más cerca.

El presidente de la entidad, Santi Rey, en la presentación de la iniciativa

El Baxi Ferrol más comestible, solidario y con premio

“Se tendría que dar una concatenación de resultados negativos para que tuviésemos un problema”, analiza Rey, “porque además a alguno le ganamos el ‘basketaverage’”. Y es que con diez victorias en su casillero, el lugar del Baxi en Liga Femenina Endesa parece virtualmente prolongado una campaña más y, una vez lograda “intentar ir un poco más arriba. Si nos podemos meter en playoff, mucho mejor”. Y, de momento, esa es la hoja de ruta marcada por el club de A Malata, condicionada por un mercado invernal siempre complicado y más en la búsqueda de un perfil específico –una base o escolta– como es el caso del Uni.

