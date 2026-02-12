El Baxi Ferrol más comestible, solidario y con premio

El presidente de la entidad, Santi Rey, en la presentación de la iniciativa M. T.

En vivo, en fotografías o en el recuerdo. Las alegrías que el Baxi Ferrol está dando a la comarca se presentan en cualquier momento, en cualquier formato y ahora también, serán comestibles.

El club de A Malata quiere convertir todos los puntos de la comarca en los lugares más dulces de la Liga Femenina Endesa y para ello, tirando del dicho de que la necesidad agudiza el ingenio, pondrá a la venta 13.000 piruletas para que ninguna persona aficionada a la entidad,o simplemente “larpeira”, se quede sin ella. No sólo se trata de una novedosa y original iniciativa por parte del club presidido por Santi Rey, sino que, además, nace con un fin solidario, como apuntó el propio dirigente.

Y es que si bien su primera formación no podrá estar en la Copa de la Reina, que a finales de marzo se disputa en Tarragona, sí que habrá un pedazo de Ferrol en el trofeo estatal. Serán sus baloncestistas infantiles las encargadas de poder participar en esta importante competición, en otra gran iniciativa como es la Minicopa, que comenzó su andadura hace casi una década. De cara a hacer que este desplazamiento sea lo menos doloso para el club ferrolano, esta iniciativa servirá para sufragar los gastos de esta gran experiencia que vivirán sus canteranas.

Pero no serán simples piruletas sabor a fresa las que, por un euro, podrán llevarse las personas interesadas, sino que cada una de ellas algergará una sopresa. Un regalo en forma de jugadora del Baxi “escondido” en el envoltorio de este dulce. ¿El objetivo? Reunir a las trece deportistas que cuentan con ficha en el primer equipo y hacerse con el regalo que la entidad ha preparado para aquellas personas que más rápido se hagan con estos trece “cromos” en forma de dulce envoltorio.

“Además de las nueve que juegan habitualmente –Sotolova, Samson, Elena, Moira, Lay, Alba, Blanca, Lloris y Claire– hemos hecho también de Silvia –Millán– y las júnior Elena Baldonedo e Irene Somorrostro”, señalaba Rey. Un dulce regalo, propio o para alguien, que desde la tarde ayer ya se podía adquirir en el establecimiento Niebla Boutique –Rúa Magdalena, 115– y que asimismo se podrá comprar desde esta semana en el partido ante el Spar Gran Canaria, oficinas del club y en otros establecimientos que publicitará la entidad.

Las primeras afortunadas 20 personas

Ser rápido tiene, en esta ocasión, premio ya que “las primeras tres peronas en completar las trece jugadoras, tendrán un premio de un cheque regalo de 50 euros para gastar en merchadising de club y una camiseta firmada por las jugadoras”, relataba el presidente. Si bien esto no se quedará aquí, ya que “las siete siguientes se llevarán un cheque de 50 euros y del once al 20, uno de 30”. Es decir, serán 20 los nombres que, además de poder disfrutar del dulce y de contar con su colección más “baxiniana”, prolongarán su alegría con estos presentes.

“Nos hemos animado a hacer 13.000 –mil por cada jugadora–. Nos decía la gente que eran muchas pero es que hoy puedes comprar una piruleta y para la semana otra. Puedes comprarla y coleccionar a las diferentes jugadoras. Es un aliciente para que la gente se anime a echar a una mano”, comentaba Rey. Y, porqué no, hacer incluso quedadas para intercambiar esos “cromos” repetidos y completar la colección más azul y rosa en la historia del club.

“Las jugadoras del equipo infantil las venderán el sábado en el partido, porque ellas son las que serán las beneficiadas –su desplazamiento supone un desembolso por encima de los 10.000 euros– y hay que intentar que todo el mundo las ayude”, decía Rey, que asimismo anunciaba que “cuando tengamos a esas 20 primeras personas lo anunciaremos y haremos un acto para dárselos en el club”.

A por el segundo autobús a Lugo

Una iniciativa pionera con la que el club da un paso más, recordando Rey asimismo la iniciativa realizada el pasado año con la firma Maruxas de Nata. “Fueron unas tarjetas y fue una locura. La gente las buscaba, y eso que hicieron 400 o 500. Las cambiaban, pedían que se las firmasen y con esto pueden hacer lo mismo y tener un buen recuerdo del equipo”, apuntaba Rey.

Y también en un excelente recuerdo puede transformarse el multitudinario desplazamiento previsto la semana que viene para el derbi ante el Durán Maquinaria Ensino en Lugo. “Ya tenemos 284 entradas vendidas. Vamos a por el segundo autobús”, añadía el presidente, señalando también que “mucha gente irá también en sus coches, a pesar el día, el día anterior... Y calculamos que serán más de 350 localidades las que vamos a vender, porque hay mucha gente pendiente”. Un crecimiento acorde con el aumento de la “baximanía”, como queda patente al comparar cifras del pasado año en el que “llegamos a las 190, y este año ya casi llevamos cien más”.

Unos asientos, en el caso de hacer la compra a la entidad, que estarán detrás del banquillo y que se pueden adquirir en el correo abonados@universitarioferrol.org. Un interés que, sin duda, podría crecer todavía más en función del resultado del sábado con el Baxi más cerca de salvación y un ansiado playoff por el título.