Tres exhibiciones sin premio final para el Baxi Ferrol

Moira Joiner anotó 20 puntos en la victoria del Baxi ante el Gernika FEB

La victoria cosechada por el Baxi Ferrol ante el Lointek Gernika Bizkaia no sólo tuvo mucha importancia a nivel clasificatorio –le acerca un poquito más a la permanencia, ya que ganó a un rival directo–, sino que también sirvió para demostrar que la recuperación del Uni es total tras ese pequeño bache en el que quedó eliminado de la Eurocup y no terminaba de arrancar en la Liga Femenina Endesa.

Esa eliminación, aunque dolió, le vino bien al equipo. Ya no tiene que afrontar un calendario tan exigente con dos partidos en una semana, lo que ayuda a que Lino López y sus jugadoras puedan preparar mejor los encuentros y que todas las jugadoras, especialmente las recién llegadas, se adecuen perfectamente a los distintos sistemas. De hecho, el técnico ferrolano lo comentó en la previa del duelo ante el Gernika en el que, por ejemplo Clementine Samson, “llevaba muchos partidos y pocos entrenamientos. Ahora va a poder hacer más trabajo individual y le va a venir bien”.

Eso, sin duda, se notó. No sólo en la gala, sino en todas sus compañeras, que están rayando a un nivel muy alto en estos dos últimos encuentros. De hecho, la semana pasada una de ellas, Karolina Sotolova fue incluida en el mejor quinteto de la jornada gracias a sus 20 puntos –con siete de nueve en tiros de campo–, cuatro rebotes, dos asistencias, dos robos y tres faltas recibidas para sumar un total de 22 créditos de valoración. Ante el cuadro vasco, la internacional checa dejó un poco más de lado su faceta anotadora –aun así metió doce puntos– y sacó su versión más asistente, como así lo reflejaron los nueve pases a canasta que repartió.

Eso, además de beneficiar a sus compañeras también le valieron para ser la más destacada en esta faceta de toda la liga. Con todo, no sirvió para repetir presencia en el mejor equipo de la semana, ya que ese honor recayó en Claudia Contell, que sumó 20 créditos de valoración por los quince de una Sotolova que volvió a jugar los 40 minutos.

Pero no sólo ella tuvo un papel muy destacado en el Uni, sino que Moira Joiner volvió a demostrar su calidad al conseguir 20 de valoración gracias sus 20 puntos, cinco rebotes, dos asistencias y cuatro faltas recibidas. Sin embargo, al igual que le pasó a Karolina, tampoco le sirvió para entrar en cinco ideal debido a que la persona que ocupa su puesto de escolta fue la ex del Uni, Laura Howard, gracias a sus 21 créditos de valoración – 21 puntos (cuatro de cinco en triples), tres asistencias y seis faltas recibidas–.

Poderío americano

De hecho, Joiner fue la segunda mejor valorada del Uni, sólo por detrás de una Dalayah Daniels que se volvió a multiplicar tanto en ataque como en defensa. La de Seattle, ciudad que está de enhorabuena después de que los Seahawks ganasen la Superbowl LX, obtuvo 26 de valoración gracias a sus 24 puntos –su récord en la liga–, cuatro rebotes, dos asistencias, dos robos, dos tapones y cuatro faltas recibidas.

A pesar de todos esos guarismos, que la mayoría fueron superiores a cuando fue designada MVP allá por la jornada 16, tampoco le bastaron para estar entre las mejores de una fecha en la que reinó Aminata Sangaré, del Innova-TSN Leganés. Su lugar lo ocupó Laura Gil (Hozono Global Jairis) que firmó quince tantos, siete capturas, cinco pases de canasta y cuatro faltas recibidas para igualar la valoración de la jugadora del Baxi Ferrol. Con todo, aunque ese tipo de reconocimientos están muy bien para dar visibilidad al club y a la deportista, lo cierto es que tanto ellas como su entrenador están centradas en el gran objetivo del equipo, que es la salvación.

Por ello, trabajan intensamente todos los días para lograr ser la mejor versión posible. Y si eso conlleva premios, pues mucho mejor, pero no les quitará el sueño porque saben lo complicado que va a ser replicar lo conseguido la temporada pasada. De momento, quitando la salvedad de la Eurocup, el camino es muy similar, así que quien sabe lo que puede pasar de aquí al final de liga. Quizá vuelva a ser otro año mágico.