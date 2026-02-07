Un gran Baxi Ferrol suma su décima victoria

Sotolova cuajó un gran partido ante el Gernika FEB

Tardó un poco en llegar, pero ya está aquí la décima victoria del Baxi Ferrol. El conjunto de la ciudad naval volvió a exhibir su puntería y su mejor versión defensiva para superar a un Lointek Gernika Bizkaia que no estuvo cómodo en todo el partido.

A pesar de que durante un buen rato sólo se pudo ver el marcador en el directo de la Federación, lo cierto es que todos los espectadores de Youtube se pudieron imaginar las jugadas. Especialmente las diseñadas por Lino López, que desplumó su chistera y sacó todos sus trucos. Apostó por el poderío físico de Dalayah Daniels y Claire Melia, a las que acompañó con una zona para ahogar el ataque de un Gernika, que no sabía donde estaba. Y eso, ante el Uni, se paga muy caro. Primero lo demostró Moira Joiner con un triple y después Dalayah con una bandeja marca de la casa.

El cuadro local, mientras tanto, no podía atacar la zona de Lino. No encontraban los huecos y si los había, Daniels, Blanca Millán y Claire Melia se encargaron de que no anotasen bien fuese con robos o con tapones. Tuvieron que pasar dos minutos para que llegase esa primera acción positiva gracias a la canasta de Aaronette Vonleh. Lo que no sabía nadie, porque no se veía, era lo que estaba por venir. El Uni comenzó a enchufar de todos los colores, especialmente Melia y Lay, que abrieron un parcial de 0-9, que ni el tiempo muerto de Lucas Fernández pudo frenar (5-14).

Tuvo que ser Ane Olaeta, con un triple, quien lo hiciese, pero de nada sirvió porque Joiner contestó de la misma manera para evitar esa reacción que buscaba la base del conjunto vasco. Eso hizo mucha mella porque después no pudieron parar la ofensiva capitalizada por la de Michigan, que anotó cinco puntos más para poner un escandaloso 7-24 cuando faltaban tres minutos para el final del cuarto. En ese movimiento, volvió la luz o mejor dicho la imagen para que los aficionados del Baxi pudiesen disfrutar del espectáculo que estaba ofreciendo su equipo, que logró marcharse al segundo acto doblando en el marcador a su rival (15-30).

Intento de remontada

Con el cambio de cuarto, la cosa siguió igual. Ahora eran Ine Joris y Karolina Sotolova quienes cogían la responsabilidad ofensiva para seguir ampliando esa ventaja. Sin embargo, algo había cambiado y es que el Gernika comenzó a anotar de manera más o menos fluida. Esa reacción tuvo su principal protagonista y fue Joy Adams. La alero se echó a su equipo a la espalda y comenzó a anotar de todas las maneras. Dio igual que fuese con una bandeja al contraataque que con un tiro de media distancia o un triple. El resultado era siempre el mismo. Al Uni, esta situación le cogió un poco desprevenido, por lo que Lino paró el partido cuando el marcador reflejaba 30-45.

El técnico ferrolano buscó cambiar la dinámica, planteando otra defensa y ofreciendo más jugadas en ataque. Pero por mucho que lo intentó, no funcionó porque Gernika dio un paso adelante y comenzó a defender mejor los tiros y a robar más balones. Eso, unido a los cinco puntos seguidos que anotaron entre Vonleh y Bessoir provocó otro tiempo muerto de Lino, que esta vez sí que abroncó a las suyas.

Sin embargo, aunque Blanca Millán cortó esa sangría anotadora con un triple milagroso, lo cierto es que no sirvió de nada porque apareció Ángela Salvadores para reducir la desventaja a sólo seis puntos cuando se llegó al final de una primera mitad en la que hubo dos partes distintas (42-48).

El descanso, no obstante, le vino muy bien al Baxi. El cuadro de la ciudad naval se recompuso y recuperó ese juego que había mostrado al inicio del encuentro. Buscó la mejor opción para atacar el aro y en defensa volvió a esa zona que tantos problemas le había causado a Gernika. Eso lo aprovechó Melia, Joiner en dos ocasiones y una Sotolova que propició un tiempo muerto de Lucas Fernández (42-56).

El técnico local no estaba nada contento con cómo estaban las cosas y trató de mejorarlas, pero para ello hubo que esperar hasta el minuto cuatro, cuando Westerik desatascó la situación abriendo un parcial de 6-0, que cerró Joiner con un triple desde la esquina sobre la bocina. Eso hizo mucho daño al cuadro local, como también lo hizo el bombazo que clavó Joris en la jugada siguiente porque la renta volvía a estirarse hasta los 16 puntos (50-66) sin que nadie pudiese hacer nada. Ni siquiera Vonleh, que no era capaz de acertar. Todo lo contrario que Joiner, que volvió a marcar para cerrar un tercer cuarto que minó las esperanzas vascas.

Con todo, la afición que estaba en Maloste confiaba, pero su equipo no. Mostraba abatimiento, sobre todo tras dos triplazos de Ine Joris —uno a una pierna sobre la bocina–, que dejaron el partido muy encarrilado para un Uni que sabía que no podía bajar los brazos. Así lo hizo saber Lino López cuando su homólogo del Gernika gastó su último tiempo muerto para tratar de espolear a sus pupilas (54-75). Ellas, sin nada que perder, le hicieron caso y consiguieron un parcial de 7-0, con cinco puntos de una desaparecida Salvadores, que no gustó nada al técnico del Baxi, que rápidamente paró el choque. Y no pudo ser más acertada esa decisión, que rebajó la euforia y frustró la remontada local porque así lo decidieron Dalayah Daniels y Millán, que dieron la puntilla para que el Uni sumase su décima victoria de la temporada.