El Baxi Ferrol pone a prueba su mejoría

Claire Melia, que sigue arrastrando molestias en su tobillo, volverá a ser un factor decisivo Emilio Cortizas

Después de la importante y trabajada victoria ante el Cadí La Seu, que sirvió para romper la mala dinámica, el Baxi Ferrol afronta con muchas ganas un encuentro ante el Lointek Gernika Bizkaia que estará marcado por el alto nivel físico que imprime el cuadro local (18.30 horas, Maloste).

Ya sin la presión y el desgaste que supone jugar la Eurocup –esta semana fue la primera en la que hubo jornada en dos años que no jugaron–, algo que “nos viene bien para preparar bien los partidos como sucedió la semana pasada”, comentó Lino López. No sólo para ello, sino para recuperar a sus jugadoras que, aunque están en plena forma, “estos entrenamientos ayudan mucho. Por ejemplo, Clementine llevaba muchos encuentros, pero pocas sesiones y ahora puede trabajar de manera individual y en el plan de partido”.

Además, esa poca carga también le va a venir muy bien a una Claire Melia que “sigue con molestias en su pie y tenemos que dosificarla. Encima, esta semana tuvo un problema dental y tuvo que parar unos días, pero fijo que le vino bien para recuperar”, dijo el técnico. Y es que para vencer al Gernika será clave que tanto ella como sus compañeras estén a su máximo nivel. Será necesario que estén muy intensas, como lo hicieron ante Cadí La Seu, porque el conjunto vasco es “un equipo muy físico, que juega a un ritmo muy alto y necesitamos ponernos a ese nivel de dureza para competir. Además, han cambiado mucho desde el inicio porque tuvieron muchas lesiones. Por ejemplo, Ángela Salvadores lleva ya ocho jornadas con el equipo y cada día va más. Ella es de las máximas anotadoras de la competición, lo que le da un poderío exterior mayor. También se han reforzado en las últimas tres jornadas con Vonleh, una interior muy física que procede de Jairis Murcia, que yo creo que era la pieza que les faltaba porque en el interior, con las bajas que tuvieron al inicio de temporada, sufrían un poco. Pero ahora no es así. Ahora ya tienen una plantilla muy completa en todas las posiciones”, reconoció el preparador.

Como bien apuntó, sus pupilas tendrán que vigilar mucho a Salvadores, ya que ahora mismo es la principal arma ofensiva del Gernika. Está promediando 11,25 puntos, que sumados a los 14,1 de Masa Jankovic pueden suponer un problema muy grande para el Uni, que no sólo deberá estar bien atrás, sino que en ataque tendrán que seguir con la línea positiva mostrada la semana pasada, donde las jugadas salieron a la perfección y recuperaron ese acierto que habían perdido en los últimos encuentros.

Pero no sólo por esos motivos va a ser un duelo complicado para el Baxi, sino que también lo será porque se enfrenta a un rival directo en la clasificación. Apenas están separados por dos victorias, por lo que un triunfo del cuadro ferrolano sería clave para dejar atrás a un oponente complicado y así estar un pasito más cerca de la salvación, que es el primer gran objetivo del club en lo que resta de temporada. Con todo, Lino no le presta atención a los números ni hace cuentas, ya que “lo importante es no encadenar derrotas y que el equipo siga trabajando en la misma línea y creyendo en lo que estamos haciendo. Es más fácil desde una posición de tranquilidad con las nueve victorias, pero la liga está muy apretada y cada partido es una final porque cualquier equipo le puede ganar a cualquiera”, zanjó.