“CarnaBaxi”, la nueva iniciativa del Baxi Ferrol

El club quiere reforzar el vínculo con su afición Emilio Cortizas

El Baxi Ferrol no deja de trabajar para que el vínculo entre el club y la afición siga fortaleciéndose. Por ello, están buscando nuevas formas de hacerlo y este 14 de febrero, el día de San Valentín, será otra prueba de ello. El conjunto de la ciudad naval organizará una cena-baile llamada “CarnaBaxi” para celebrar los carnavales de la mejor manera posible.

El menú que plantea el Uni es primero ver el partido que juegan ante el Spar Gran Canaria en A Malata y luego acudir al restaurante De Manuel, sobre las 21.45 horas, para disfrutar de una cena en la que habrá empanada, tortilla, calamares, croquetas, jamón asado, “sticks” de pollo, pastelitos y bebidas. Además, habrá música, un “photocall” y un concurso con premios al mejor disfraz. Las entradas para disfrutar de todo esto costarán 30 euros y se pueden adquirir en la web del club.