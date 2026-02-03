Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baxi Ferrol

“CarnaBaxi”, la nueva iniciativa del Baxi Ferrol

El club de la ciudad naval quiere reforzar su vínculo con la afición

Redacción
03/02/2026 20:44
El club quiere reforzar el vínculo con su afición
El club quiere reforzar el vínculo con su afición
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Baxi Ferrol no deja de trabajar para que el vínculo entre el club y la afición siga fortaleciéndose. Por ello, están buscando nuevas formas de hacerlo y este 14 de febrero, el día de San Valentín, será otra prueba de ello. El conjunto de la ciudad naval organizará una cena-baile llamada “CarnaBaxi” para celebrar los carnavales de la mejor manera posible. 

El menú que plantea el Uni es primero ver el partido que juegan ante el Spar Gran Canaria en A Malata y luego acudir al restaurante De Manuel, sobre las 21.45 horas, para disfrutar de una cena en la que habrá empanada, tortilla, calamares, croquetas, jamón asado, “sticks” de pollo, pastelitos y bebidas. Además, habrá música, un “photocall” y un concurso con premios al mejor disfraz. Las entradas para disfrutar de todo esto costarán 30 euros y se pueden adquirir en la web del club. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo del cine Adriano de Fene

El cine Adriano sale a la venta: oportunidad para rescatar el pasado indiano de Fene
Verónica Vázquez
Momento de la visita al concesionario Autogándara

Abierto el plazo de solicitud de las ayudas del plan “Renova o teu vehículo” de la Xunta
Redacción
Momento de la reunión celebrada ayer en Santiago

El Foro Cidadán polo Ferrocarril aborda con la Xunta medidas clave para mejorar el servicio
J Guzmán
Concentración por el Transporte

Los usuarios del transporte por carretera tiran de humor para exigir un servicio de calidad
J Guzmán