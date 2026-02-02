Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baloncesto

Lugo, la próxima parada de la “Baximanía”

El Baxi Ferrol organizará un viaje para presenciar el derbi ante el Ensino

Redacción
02/02/2026 20:24
El Baxi espera que su afición acuda en masa a Lugo
El Baxi espera que su afición acuda en masa a Lugo
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Después de un tiempo sin desplazamientos masivos, la “Baximanía” se volverá a lanzar a la carretera. En esta ocasión lo hará con motivo del derbi ante el Durán Maquinaria Ensino del próximo 22 de febrero. Para facilitar las cosas, el Baxi organizará una expedición que partirá a las 15.30 horas de A Malata, mientras que la hora de salida será nada más acabe el choque.

 El club preparó diferentes opciones para facilitar la asistencia de su masa social, ya sean abonados o no. De esta manera, para el primer tipo el precio será de 20 euros para los adultos y de quince para los menores, mientras que aquellos que entren en el segundo supuesto será de 25 y 18, respectivamente. Para poder llevar a cabo el viaje en bus se necesitará un aforo mínimo de 55 personas. 

Las reservas se podrán hacer a través del siguiente correo electrónico: abonados@universitarioferrol.org. Asimismo, el Uni también indicó que para aquellas personas que quieran ir por su cuenta, el precio de la entrada será de diez euros para un adulto y de cinco para menores. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Ekain Azkune, en el Ried austríaco

Ekain Azkune y Martim Tavares echan el cierre al mercado invernal del Racing de Ferrol
Juan Quijano
Imagen de archivo de una entrega de premios del certamen

El Concello de Ferrol aprueba una nueva edición del certamen literario dedicado a Carmela Loureiro
Redacción
Martim Tavares, en el cuadro portugués del que llega cedido

Martim Tavares completa la delantera del Racing de Ferrol
Juan Quijano
El laboratorio se enmarca en la programación del Festival de Ortigueira

Vuelve a Ortigueira el Laboratorio de Cántigas Novas con Uxía Pedreira y Óscar Górriz
Redacción