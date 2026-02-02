Lugo, la próxima parada de la “Baximanía”

El Baxi espera que su afición acuda en masa a Lugo Emilio Cortizas

Después de un tiempo sin desplazamientos masivos, la “Baximanía” se volverá a lanzar a la carretera. En esta ocasión lo hará con motivo del derbi ante el Durán Maquinaria Ensino del próximo 22 de febrero. Para facilitar las cosas, el Baxi organizará una expedición que partirá a las 15.30 horas de A Malata, mientras que la hora de salida será nada más acabe el choque.

El club preparó diferentes opciones para facilitar la asistencia de su masa social, ya sean abonados o no. De esta manera, para el primer tipo el precio será de 20 euros para los adultos y de quince para los menores, mientras que aquellos que entren en el segundo supuesto será de 25 y 18, respectivamente. Para poder llevar a cabo el viaje en bus se necesitará un aforo mínimo de 55 personas.

Las reservas se podrán hacer a través del siguiente correo electrónico: abonados@universitarioferrol.org. Asimismo, el Uni también indicó que para aquellas personas que quieran ir por su cuenta, el precio de la entrada será de diez euros para un adulto y de cinco para menores.