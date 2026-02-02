Mi cuenta

Diario de Ferrol

Baxi Ferrol

Karolina Sotolova, jugadora del Baxi Ferrol, repite en el mejor quinteto de la jornada

La checa vuelve a estar entre las cinco mejores gracias a su gran partido frente al Cadí La Seu

Iago Couce
Iago Couce
02/02/2026 20:34
Karolina Sotolova disputó los cuarenta minutos ante el Cadí La Seu
Karolina Sotolova disputó los cuarenta minutos ante el Cadí La Seu
Emilio Cortizas
La victoria del Baxi Ferrol no sólo puso freno a cuatro derrotas consecutivas, sino que también supuso el regreso de Karolina Sotolova al mejor quinteto de la jornada de la Liga Femenina Endesa. 

Y es que la jugadora checa fue, junto con Moira Joiner, la principal responsable de ese triunfo, el noveno, del Uni en el torneo doméstico. No fue fácil conseguirlo, ya que el Cadí no puso las cosas nada fáciles. Sin embargo, Sotolova desplegó todo su arsenal para hacerlo posible. Estuvo en la pista durante los 40 minutos. Sólo se sentó en los tiempos muertos y en el descanso, el resto siempre ofreciendo su máxima intensidad. De hecho, no sólo aportó en ese aspecto, sino que durante 25 minutos entró en trance y metió todo lo que tocó. 

Sotolova, durante el duelo ante el grupo catalán

El imperio del Baxi Ferrol bajo el reino de Sotolova ciega al Cadí La Seu (73-69)

Más información

En su hoja de anotación finalizó con 20 puntos –con siete de nueve en tiros de campo–, cuatro rebotes, dos asistencias, dos robos y tres faltas recibidas para sumar un total de 22 créditos de valoración, sólo dos más que Moira Joiner, lo que le valió para ser la mejor base de la jornada. Esta, además, es la segunda vez que la checa recibe este reconocimiento. La otra ocasión sucedió en la jornada 14 cuando también anotó 20 puntos, cogió tres capturas y repartió tres pases a canasta para acumular 24 de valoración frente al Joventut. Asimismo, se trata de la tercera jugadora del Baxi que integra el quinteto ideal de una jornada. Las otras dos fueron Claire Melia y Dalayah Daniels. 

Curiosamente, ellas también repitieron presencia, pero lo hicieron tras ser designadas como las MVP, algo que Sotolova y sus compañeras esperan conseguir en fechas venideras para confirmar que la recuperación del Uni es total y que está un paso más cerca de la salvación y de jugar, otra temporada más, los playoffs por el título. 

