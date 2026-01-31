El imperio del Baxi Ferrol bajo el reino de Sotolova ciega al Cadí La Seu (73-69)

Sotolova, durante el duelo ante el grupo catalán Emilio Cortizas

En una día en el que las nubes dieron cierta tregua en los cielos de Ferrol, la claridad se trasladó también a una pista de A Malata que vivía su primer encuentro de la dulce pero dolorosa época “posEurocup”. Fue el conjunto leridense el encargado de abrir esta nueva puerta en la senda ferrolana y lo hizo en un encuentro en el que tanto locales como visitantes tardaron en calentar el brazo... en lo que anotación se refiere.

Y es que la primera falta del encuentro llegó cuando apenas habían transcurrido quince segundos y supuso los primeros puntos de las gladiadoras de la ciudad naval. Fue Blanca Millán la que situó en 2-0. Si bien, entre tiros exteriores que decidían no entrar en este inicio de un partido con “easter egg” poco antes del descanso, hubo que esperar cuatro minutos para volver a ver una canasta en una A Malata que centelleaba por momentos.

Y no sólo provocada por el permisivo juego al que daban pie los colegiados, sino por un inicio en el que el brillo cegador fue, sin duda, para Karolina Sotolova. Lo anunció la checa al contestar el triple con el que el Cadí la Seu rompió la sequía, continuando la saga poco después para provocar, con el 10-5, el primer tiempo de la formación catalana. El control del Baxi no era total, pero Isaac Fernández no quería más apariciones estelares, ni la habitual película coral que el conjunto de López protagoniza en cada encuentro.

Con Moira y Melia sin aparentes “dolencias”, otra de las MVPs de la formación de la ciudad naval, Lay Daniles fue la encargada de golpearse con más éxito en la durísima defensa del Cadí, cerrando asimismo un primer cuarto en el que la estadounidense, bajo aro, y tras revolverse buscando el tiro acertado, lo consiguió para finalizar la primera manga 17-12. Joiner demostró que, quizá no esté todavía al cien por cien, pero ese 99 fue más que suficiente para continuar con un festival “triplista” que abrió en el arranque de la segunda manga.

Alba repetía los serpentiles giros de Lay bajo canasta para, asimismo, volver a anotar y sacar un 2+1 (22-14). Joiner firmaba el segundo de tres de su cuenta personal, contestado por una Aguilar con el que el Cadí La Seu quería seguir enganchado. Y si, como decía López, las jugadoras del Baxi tenían que multiplicarse por las inesperadas bajas de sus compañeras, lo hicieron. Y con nota. Claire firmó una dolorosa tercera falta en su cuenta y se fue al banquillo con la entrada de Joris cuando todavía restaba mitad del cuarto.

Entre triple y triple, y con Sotolova, por qué no, anotando también de dos, lo que antes anunciaban los tintineos en las luces de A Malata se hizo realidad. El pabellón ferrolano se fundió a negro, y las estrellas de la afición alumbraban a las suyas al grito de ¡Esto es Ferrol!. Quedaban casi dos minutos por jugarse y en el “recomponer” luces, cámara y marcador, el público aplaudió los 130 puntos que por un segundo contaba el Baxi.

Vuelta a la realidad y a la luz. El Cadí anotaba su tiro libre con toda la iluminación disponible, si bien ni esta le servía a las catalanas para ver el camino de la victoria. Ese al que en una clase magistral de acierto y templanza estaba llevando Sotolova a las suyas. Y lo hizo con un primer triple que, de nuevo, obligó a parar a las de Lleida el partido y, un segundo, con el que cerró una primera parte sin mácula, anotando todo lo intentado (35-28).

De la oscuridad a la luz

Quizá como reto personal y como forma de seguir apuntalando el triunfo de su equipo, Sotolova siguió y siguió, haciendo el 38-28 y abriendo un tercer cuarto en el que sólo Moira parecía recordar cómo se anotaba de dos. La buena noticia es que recordaban a la perfección cómo se hacía de tres.

Así lo hicieron, no sólo la checa, sino, primero Blanca Millán y, segundo, una Melia que, ya con el brazo calibrado consiguió uno, dos y tres triples, tomando el relevo de una Sotolova a la que la gran racha le duró casi 25 minutos. El Baxi volvía a multiplicarse y en este ocasión el “por” era el trébol de Irlanda, encabezando a un grupo ferrolano cuyo dominio iba creciendo por momentos, su confianza, pelea y sin dar un balón por perdido.

Como así hizo una Alba Sánchez-Ramos que, en su búsqueda de la canasta bajo el aro, sacó una falta para anotar un tiro libre con el que se cerró el tercer cuarto en un duelo cada vez más azul y rosa (55-42). Con un Cadí La Seu en el que Gonzales era la única capaz de mantener a flote a las suyas, los trucos también se multiplicaron en las filas ferrolanas. Comenzó Joris la actuación desde una línea exterior en la tarde del sábado con nombre propio ferrolano.

Continuó Alba y le siguió Claire. Todo ello con el único pero de una quinta falta de Blanca Millán que la llevó al banquillo cuando restaban más de siete minutos por jugarse. Las de Lleida recortaron hasta ponerse a cinco (64-59) y Lino López paró. Y es que si bien parecía que el Baxi dominaba el juego, otra cosa era el marcador.

No conseguían despegarse las locales y los nervios comenzaron a aparecer. Regina Aguilar buscó en dos ocasiones el triple con el que igualar la contienda (64-61), sin éxito para regocijo local que veía cómo con un parcial de 9-18, el Cadí se quedaba a las puertas de darle la vuelta al choque. Tuvo que llegar la de Michigan, Moira Joiner, para dejar bien claro que el triunfo, los puntos y el mejor Baxi quería estar de vuelta en A Malata.

Lo hizo primero de dos, si bien los tiros libres de Lacorzana colocaron al Cadí a sólo dos puntos (67-65). Pero la fortaleza ferrolana no se desmoronó. Lino López pidió un tiempo muerto y Moira recogió el testigo, otra vez. Ahora con un triple y poco después con dos tiros libres que, a falta de poco menos de medio minuto para un inesperado agónico final, dejaba el marcador en 72-67, con posesión catalana.

Ridard no transformaba el tiro exterior pero sí lo hacía su compañera para mantener el duelo apretado. Si bien, y como no podía ser de otra manera, fue el obus checo, Karolina Sotolova, el que, con un tiro libre, cerró el duelo y el triunfo en una A Malata que, por fortuna, se mantuvo iluminada hasta el final (73-69).