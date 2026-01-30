La final del Baxi Ferrol se juega en A Malata

Duelo de las ferrolanas ante el Perfumerías Avenida Jorge Meis

La era “posEurocup”, el Baxi Ferrol prosigue su camino envuelto en el pañuelo de una zona media de la tabla en la que hasta tres formaciones se manejan en los mismos puntos, 26, y con un grupo perseguidor muy próximo y potente en esta recta final de la competición de Liga Femenina.

En ese apretado escenario, las de Lino López reciben en la tarde de este sábado a un Cadí La Seu –19.00 horas, A Malata– con el que comparten mesa y mantel, en asientos frente a frente y con el mismo menú, el de lograr cuanto antes la permanencia y, quizá de postre, un bocado de playoff. Un objetivo, que realmente no lo es para las ferrolanas, ahora sin el corsé del calendario continental, y para el que el camino es el mismo que antes de su pronta despedida de la cita europa: mantener su esencia e identidad.

Las jugadoras del ingeniero López vuelven a casa, esa que en todo momento arropó y arropa a las suyas y lo hace para “darles alegrías, seguir trabajando para que la afición se siga emocionando y para que siga creciendo la masa social. Para eso también trabajamos”, señala el técnico. El Baxi ha cedido en una batalla, pero su guerra sigue siendo la misma y su rival para ganarla es una formación catalana a la que se impuso con cierta solvencia (61-89) en la primera vuelta.

Si bien el escenario liguero, y la prisa, es ahora diferente con un grupo leridano enrachado con tres triunfos consecutivos y un cuarto en sus últimos cinco duelos. “tiene la incorporación de Hollingshed, que ya jugó allí, pero era bajar del avión y jugar. Han fichado a dos jugadoras que han aumentado muchísimo el nivel del equipo y cuando jugamos allí no estaba Lacorzana. Es un partido totalmente diferente”, analiza el entrenador. Con ocho victorias ambos en sus casilleros, “cada partido es una final para muchas”. Eso sí, de momento el “basketaverage” cae del lado ferrrolano.

Su gran semana

El Baxi, ahora con más tiempo para crecer y trabajar, llega tras una semana con sesiones de “intensidad muy alta. Creo que ha sido la mejor semana a nivel de calidad. Cuando hay tantos partidoss, tienes que centrar mucho en cómo llegas al partido fisícamente, si tienes a alguna jugadora tocada o no. Ahora hemos trabajado mucho en crecer”, señala.

El conjunto ferrolano sigue vigilando el estado de varias de sus jugadoras, como el de Melia y Joiner. “Los primeros días han estado trabjando más al margen del grupo, entrando y saliendo del entrenamiento, pero ya después han hecho buenas sesiones”, señalaba López que confiaba en “llegar al partido todas bien y evidentemente necesitamos a todas para crecer". Para ganar y certificar más pronto que tarde una campaña más con Ferrol en la élite.