Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baxi Ferrol

La final del Baxi Ferrol se juega en A Malata

Las ferrolanas, centradas por completo en la liga, inician la era "posEurocup" ante el Cadí La Seu 

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
30/01/2026 15:58
Baxi Ferrol-Perfumerías Avenida
Duelo de las ferrolanas ante el Perfumerías Avenida
Jorge Meis
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La era “posEurocup”, el Baxi Ferrol prosigue su camino envuelto en el pañuelo de una zona media de la tabla en la que hasta tres formaciones se manejan en los mismos puntos, 26, y con un grupo perseguidor muy próximo y potente en esta recta final de la competición de Liga Femenina.

En ese apretado escenario, las de Lino López reciben en la tarde de este sábado a un Cadí La Seu –19.00 horas, A Malata– con el que comparten mesa y mantel, en asientos frente a frente y con el mismo menú, el de lograr cuanto antes la permanencia y, quizá de postre, un bocado de playoff. Un objetivo, que realmente no lo es para las ferrolanas, ahora sin el corsé del calendario continental, y para el que el camino es el mismo que antes de su pronta despedida de la cita europa: mantener su esencia e identidad.

Las jugadoras del ingeniero López vuelven a casa, esa que en todo momento arropó y arropa a las suyas y lo hace para “darles alegrías, seguir trabajando para que la afición se siga emocionando y para que siga creciendo la masa social. Para eso también trabajamos”, señala el técnico. El Baxi ha cedido en una batalla, pero su guerra sigue siendo la misma y su rival para ganarla es una formación catalana a la que se impuso con cierta solvencia (61-89) en la primera vuelta.

Si bien el escenario liguero, y la prisa, es ahora diferente con un grupo leridano enrachado con tres triunfos consecutivos y un cuarto en sus últimos cinco duelos. “tiene la incorporación de Hollingshed, que ya jugó allí, pero era bajar del avión y jugar. Han fichado a dos jugadoras que han aumentado muchísimo el nivel del equipo y cuando jugamos allí no estaba Lacorzana. Es un partido totalmente diferente”, analiza el entrenador. Con ocho victorias ambos en sus casilleros, “cada partido es una final para muchas”. Eso sí, de momento el “basketaverage” cae del lado ferrrolano.

Su gran semana

El Baxi, ahora con más tiempo para crecer y trabajar, llega tras una semana con sesiones de “intensidad muy alta. Creo que ha sido la mejor semana a nivel de calidad. Cuando hay tantos partidoss, tienes que centrar mucho en cómo llegas al partido fisícamente, si tienes a alguna jugadora tocada o no. Ahora hemos trabajado mucho en crecer”, señala.

El conjunto ferrolano sigue vigilando el estado de varias de sus jugadoras, como el de Melia y Joiner. “Los primeros días han estado trabjando más al margen del grupo, entrando y saliendo del entrenamiento, pero ya después han hecho buenas sesiones”, señalaba López que confiaba en “llegar al partido todas bien y evidentemente necesitamos a todas para crecer". Para ganar y certificar más pronto que tarde una campaña más con Ferrol en la élite. 

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Santa Mariña Feira de Nadal

Mercadillo de San Valentín en el local social de O Lago en Doniños
Redacción
El ideal gallego

Espazo Branco organiza una nueva sesión de “mindfulness” con vermú en su sede de Ferrol
Redacción
Selfie bajo la lluvia de Leire Urzaiz y Tania Llasera

Tortilla en O Puntal y licor café en O Mesón: el paso de Tania Llasera por Cedeira y Valdoviño
Marta Corral
La jornada de este viernes se celebró en el Edificio Social de Ferrol

Las futuras profesionales de la atención a la dependencia se acercan a los servicios reales del Concello de Ferrol
Redacción