Un tercer cuarto fatídico condena al Baxi Ferrol (65-49)

Moira Joiner trata de superar a una rival Florián Novac / CABEstepona

Un tercer cuarto fatídico, en el que el Baxi Ferrol sólo anotó cinco puntos, condena al conjunto de la ciudad naval ante un Estepona que aprovechó su momento de explosión anotadora para llevarse el encuentro (65-49).

Lento, duro, intenso y emocionante. Así se puede definir el inicio del encuentro que protagonizaron tanto el Uni como el conjunto de la Costa del Sol. Ya lo había avisado en la previa el técnico local César Aneas, que querían un partido largo, y así fue. Ya en la primera posesión se pudo ver que las defensas se iban a sobreponer a los ataques. Y ahí es donde aparece la calidad de las jugadoras. La primera en demostrarlo fue Moira Joiner, que tras una buena circulación de balón, recibió sola y con un tiro a una pierna anotó la primera canasta del duelo. Trató de contestar rápidamente Claudia Contell en el otro lado de la pista. Sin embargo, recibió una falta y sólo pudo aprovechar un tiro libre.

A partir de ahí, la anotación se cortó durante varios minutos. Tuvo que ser Moira, esta vez con un triple desde la esquina, quien acabase con esa sequía del Uni. La del Estepona tardó un poco más, en concreto tres minutos y medio, cuando Sika Koné, que estaba dominando el rebote, anotó una bandeja. Pero la cosa no quedó ahí porque eso abrió un parcial de 6-0 en el que sólo anotaron ella y Contell. Tuvo que volver a aparecer Joiner, con otra daga, para sofocar esa rebelión (7-8).

Tras esas acciones, el partido se agitó un poco porque ambos equipos comenzaron a anotar con más facilidad. Pero poco duró, porque el Estepona, para parar la ofensiva del Uni, se cargó de faltas y comenzó un carrusel de tiros libres, que el conjunto ferrolano no desaprovechó para cerrar este primer acto con un 8-0 de parcial y cinco puntos arriba (13-18).

Esa dinámica se extendió también en el inicio del segundo cuarto, con un triple de Karolina Sotolova, que puso la máxima del encuentro. Con todo, el Estepona y Leia Dongue no se iban a quedar de brazos cruzados. La mozambiqueña asumió la responsabilidad ofensiva para, con cuatro tantos seguidos, reducir la desventaja. Trató de pararlo Ine Joris con un tiro de media distancia, pero no sirvió porque Ceci Muhate lo impidió con una buena penetración a canasta (22-23).

Con el partido apretado, el Uni decidió dar un paso más en defensa y morder a su rival. Le pitaron muchas faltas, pero también evitó que les remontasen el marcador. Además, en ataque encontraron muchos huecos, gracias a su buena circulación de balón, que aprovecharon Claire Melia y Elena Rodríguez para estirar la renta hasta el +6 (22-28).

Nuevamente intentó remontar el conjunto de la Costa del Sol, pero un triple de Clementine Samson al borde de la posesión frustró ese arrebato y permitió a su equipo irse al descanso mandando en el luminoso (28-31).

Sin puntería

Pero tras el paso por los vestuarios todo cambió. Ambos equipos subieron el ritmo de juego y de anotación. En ese caso reinó Sika Koné. La maliense, que apenas pudo disputar seis minutos en la primera mitad por culpa de las faltas, anotó seis puntos casi sin oposición –marcó Joiner una bandeja–, para poner, por segunda vez en el partido, a su equipo por delante (35-33).

Lo detuvo Lino López, pero no sirvió porque el Estepona siguió anotando y las suyas no. Tuvo que ser Joris, con un triple sobre la bocina de posesión, quién lo hizo. Pero de nada sirvió porque el conjunto local entró en una fiesta triplística, en la que destacó Madison Garrick, con dos dagas. Eso estiró la renta hasta los 14 puntos, lo que obligó a Lino a usar su segundo tiempo muerto y ajustar más la defensa y desatascar el ataque (50-36). Sin embargo, nada parecía funcionar. La pelota no quería entrar. Dio igual todo lo que intentasen. Eso provocó que la desventaja al final de este tercer cuarto fuese de 23 puntos, después de que el Uni sólo lograse anotar cinco (59-36).

Tocaba hacer una remontada histórica para ganar este encuentro y no parecía que era el día. La puntería siguió sin aparecer en el último cuarto. Pasaron los minutos y el tanteo no se movió. Por suerte, la del Estepona también se evaporó y sólo logró tres tantos en cinco minutos. Esa ansiada canasta del Uni llegó con menos de cuatro por disputarse, cuando Samson anotó un tiro libre y un triple. La gala se erigió en el alivio ofensivo de su equipo, pero no era suficiente. Sotolova también lo intentó. Entre las dos lograron reducir ligeramente la diferencia para dejarla por debajo de los veinte puntos al final del encuentro.