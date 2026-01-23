Baxi Ferrol-Estepona: Un encuentro para romper las rachas

Moira Joiner dirigirá las operaciones del Baxi Jorge Meis

Después de la decepción por quedar eliminado de la Eurocup, el Baxi Ferrol ya está centrado en la Liga Femenina Endesa y en el siguiente partido frente a un Ingeniería ­Ambiental Estepona ante el que quiere sumar su primera victoria fuera de casa en este 2026 (17.30 horas, pabellón José Antonio Pineda).

No lo tendrá nada fácil, pues el conjunto de la Costa del Sol se ha mostrado muy sólido en su feudo, aunque es cierto que las victorias tampoco le están acompañando. Concretamente, el equipo dirigido por César Aneas sólo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros –en casa ante el colista, el Gran Canaria–.

Por ello, el técnico local espera que al jugar en casa puedan volver a la senda victoriosa. Respecto a este partido, que será crucial para ambas escuadras, ya que les acercaría un pasito más a la salvación, Aneas indicó que “el Baxi Ferrol es un equipo con un patrón muy marcado, probablemente el que más de la liga. Tienen mucha amenaza en el tiro exterior. Cualquier jugadora puede lanzar. Vamos a tener que estar muy inteligentes para intentar cortocircuitar el modo de jugar que tienen”, al tiempo que apuntó que aseguró que “tenemos que llevar el ritmo del partido y que este sea muy largo porque a pesar de que tienen una rotación muy corta, imprimen mucho intensidad y tenemos que ser capaces de igualarla”.

Y es que el preparador del Estepona tiene razón, ya que con la baja de Karla Erjavec, que ya ha sido operada de su rodilla izquierda, Lino López apenas tiene nueve jugadoras. Aun así, todas van a dar su máximo porque como dijo la capitana Blanca Millán, “somos las que somos y vamos a muerte hasta el final”. Con todo, no llegan en plena forma debido a ese gran esfuerzo realizado en la Eurocup. Además, siguen acusando esa falta de acierto que están teniendo en los últimos duelos, lo que les está obligando a jugar más intensas atrás y buscar marcadores más cortos.

No obstante, eso no preocupa a un Lino que confía en que “los tiros entren porque son buenos lanzamientos, muchos de ellos liberados”. No habría mejor encuentro que ante el Estepona para que volviese esa puntería. Es un partido clave para acercarse al primer objetivo del club, la salvación. Ahora tienen que ir a por todas en este duelo, que puede servir de venganza por el que se disputó en A Malata y se saldó con victoria visitante. El Baxi quiere devolverles la moneda para así romper su mal inicio de año fuera de casa y recobrar esa confianza con la que pueden lograr cosas imposibles como demostraron la temporada pasada.