Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baxi Ferrol

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Sólo puedo dar las gracias por haber disfrutado de esta competición”

El técnico ferrolano, a pesar de la derrota ante el Avenida, reconoció el trabajo realizado por sus jugadoras

Iago Couce
Iago Couce
21/01/2026 23:38
Baxi Ferrol-Perfumerías Avenida
Lino López da instrucciones a sus jugadoras
Jorge Meis
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

“Lo primero, felicitar a las jugadoras, felicitar al club y dar las gracias a la afición, porque es emocionante con el resultado en el que vemos en el marcador abajo, ver cómo todo el tiempo estaban animando, todo el tiempo volcados con el equipo, darles una ovación como se la dieron. En el futuro nos acordaremos de estas competiciones”, así arrancó Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, la rueda de prensa después de quedar eliminados ante un Perfumerías Avenida “que esté hecho para ganar”.

Aun así, sus pupilas lo dieron todo para intentar una remontada muy complicada y que no fue posible. Con todo, al técnico ferrolano solo le sale “dar las gracias y estar feliz por poder disfrutar aquí, en Ferrol, de unos playoffs y de una competición que hemos disfrutado este año”. De hecho, como reconoció antes la capitana, Blanca Millán, “el equipo trabajó toda la semana para ganar, pero no pudo ser. Evidentemente, nunca es agradable quedar eliminada de una competición. Fue una buena Eurocup en la que sólo perdimos dos partidos, estos dos últimos, y eso hace que te quedes con un mal sabor de boca”, se lamentó al tiempo que ya cambió el chip porque “la temporada es muy larga y no tenemos muchos días para lamentarnos. 

Toca levantar cabezas y seguir trabajando". Respecto al partido, tanto la santiaguesa como su entrenador reconocieron que "no hay tanta diferencia entre equipos. Evidentemente están muy bien entrenadas y son grandes jugadoras”, apuntó la capitana, mientras que su entrenador indicó que “tienen mucho potencial, sobre todo en el juego interior, pero aun así estuvimos mejor en el rebote y buscamos variantes para detenerlas, pero tienen mucha capacidad ofensiva y para robar balones. Además, tampoco estuvimos acertadas en el tiro exterior y eso nos podría haber hecho estar más cerca”. 

Esa situación, en cierta parte, ayudó a “dosificar más y ninguna jugadora pasó de los 25 minutos. Pero es cierto que somos nueve jugadoras y no es fácil hacerlo”. Blanca, sobre esta situación provocada por la lesión de Karla Erjavec, aseveró que “tenemos que ser conscientes de que hemos perdido una jugadora y que todo el mundo tiene que dar un paso más. Asumir responsabilidades que a lo mejor antes no tenías, ahora a lo mejor te toca asumirlas. Somos las que somos, estamos las que estamos y con eso a muerte”, finalizó. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Marcide Urgencias

El PSOE califica de “colapso absoluto” la situación en las Urgencias del Arquitecto Marcide
Redacción
Unha das citas especiais organizadas no Centro de Interpretación de Caldoval

O menú de actividades extraordinarias en Caldoval serve o primeiro prato, “Lettering á romana”
Redacción
El kit para tomarse una muestra en casa

Diez de los 89 cánceres de cérvix del programa de detección precoz se localizaron en Ferrol
Redacción
Unha das anteriores presentacións do libro, neste caso no Ateneo de Pontevedra

“Las trampas de la pornografía” expóñense en Cedeira, no camiño cara outra sexualidade
Redacción