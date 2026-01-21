Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Sólo puedo dar las gracias por haber disfrutado de esta competición”

Lino López da instrucciones a sus jugadoras Jorge Meis

“Lo primero, felicitar a las jugadoras, felicitar al club y dar las gracias a la afición, porque es emocionante con el resultado en el que vemos en el marcador abajo, ver cómo todo el tiempo estaban animando, todo el tiempo volcados con el equipo, darles una ovación como se la dieron. En el futuro nos acordaremos de estas competiciones”, así arrancó Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, la rueda de prensa después de quedar eliminados ante un Perfumerías Avenida “que esté hecho para ganar”.

Aun así, sus pupilas lo dieron todo para intentar una remontada muy complicada y que no fue posible. Con todo, al técnico ferrolano solo le sale “dar las gracias y estar feliz por poder disfrutar aquí, en Ferrol, de unos playoffs y de una competición que hemos disfrutado este año”. De hecho, como reconoció antes la capitana, Blanca Millán, “el equipo trabajó toda la semana para ganar, pero no pudo ser. Evidentemente, nunca es agradable quedar eliminada de una competición. Fue una buena Eurocup en la que sólo perdimos dos partidos, estos dos últimos, y eso hace que te quedes con un mal sabor de boca”, se lamentó al tiempo que ya cambió el chip porque “la temporada es muy larga y no tenemos muchos días para lamentarnos.

Toca levantar cabezas y seguir trabajando". Respecto al partido, tanto la santiaguesa como su entrenador reconocieron que "no hay tanta diferencia entre equipos. Evidentemente están muy bien entrenadas y son grandes jugadoras”, apuntó la capitana, mientras que su entrenador indicó que “tienen mucho potencial, sobre todo en el juego interior, pero aun así estuvimos mejor en el rebote y buscamos variantes para detenerlas, pero tienen mucha capacidad ofensiva y para robar balones. Además, tampoco estuvimos acertadas en el tiro exterior y eso nos podría haber hecho estar más cerca”.

Esa situación, en cierta parte, ayudó a “dosificar más y ninguna jugadora pasó de los 25 minutos. Pero es cierto que somos nueve jugadoras y no es fácil hacerlo”. Blanca, sobre esta situación provocada por la lesión de Karla Erjavec, aseveró que “tenemos que ser conscientes de que hemos perdido una jugadora y que todo el mundo tiene que dar un paso más. Asumir responsabilidades que a lo mejor antes no tenías, ahora a lo mejor te toca asumirlas. Somos las que somos, estamos las que estamos y con eso a muerte”, finalizó.