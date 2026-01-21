Amarga despedida europea del Baxi Ferrol

Claire Melia pugna con Cave para anotar una canasta Jorge Meis

No pudo ser. Después de intentarlo todo, el Baxi Ferrol no logra la remontada ante el Perfumerías Avenida y queda eliminado de la Eurocup. El conjunto de Lino López, que lo tenía muy complicado para pasar, también cayó en el duelo de A Malata (57-79).

Sin nada que perder y nada que demostrar porque estar en esta competición ya es un premio, salió un Uni que, aunque sabía que estaba muy complicado remontar, todavía creía en que era posible. A pesar del ambiente que se había generado al principio, fue el Avenida quien golpeó primero con un triple de Iyana Martín. Eso no trastocó los planes locales, que eran robar y correr. Así lo hicieron en las jugadas siguientes para conseguir un parcial de 6-0 gracias a Moira Joiner, Ine Joris y Dalayah Daniels. En ese momento, cuando más caliente estaba el equipo, Andrea Vilaró, como había hecho en la ida, apagó la rebelión con otro lanzamiento desde la larga distancia (6-6).

Pero no sólo tuvo ese efecto, sino que dio confianza a sus compañeras, que devolvieron esos seis puntos seguidos a pesar de las buenas defensas de las jugadoras ferrolanas. Antes de que la ventaja fuese a más, apareció Blanca Millán para intentar cortarlo. Y en parte lo consiguió porque ahí se inició un intercambio de canastas, en los que el Baxi acabó perdiendo debido a un nuevo triple salmantino, esta vez obra de Claudia Soriano (13-19). Las ferrolanas lo intentaron devolver con dos buenas acciones de Karolina Sotolova y Claire Melia, pero un tiro en la bombilla de Belén Arrojo puso un +5 al final del acto (16-21).

La remontada estaba complicada, pero todavía era posible. Había que seguir intentándolo. Estar un poco más intensas en defensa y tener esa pizca de acierto en ataque para lograrlo. Este apareció por medio de Sotolova y Elena Rodríguez en el inicio del segundo acto. Sin embargo, el Avenida también salió enchufado, especialmente Arrojo, que anotó cinco puntos seguidos, lo que obligó a Lino López a parar el partido.

El técnico ferrolano trató de sacudir al equipo en el tiempo muerto. Buscó que fuesen más agresivas y que, sobre todo, intentasen lanzamientos, aunque no entrasen. Su plan no funcionó de inicio porque así lo impidieron Vilaró, con un nuevo triple desde la esquina, y Khadijia Cave, con una bandeja tras un rebote ofensivo. La cosa pintaba mal, pero apareció Alba Sánchez-Ramos para minimizar esos daños con la segunda daga del conjunto ferrolano. Eso no gustó a Anna Montañana, que rápidamente lo paró. Sabía que ese tipo de acciones les podían resultar muy caras. Y así fue, porque Clementine Samson, con dos acciones idénticas desde la zona, apretó un poco más el partido (28-35).

Sin embargo, el Uni se topó de nuevo con una realidad dolorosa. Aquella que propició la puntería rival. Por tercera vez en el partido, Vilaró clavó un bombazo desde la esquina para echar al traste ese amago de reacción. A ella se le unieron Iyana Martín y Virag Takacs-Kiss para poner un +14 en el marcador. Por suerte, en la última posesión, Sotolova anotó un triple sobre la bocina para dejar la diferencia en sólo once tantos antes de un necesario descanso (31-42).

Casi imposible

Sin embargo, no sirvió para enfriar a un Avenida que apretó el acelerador. Concedió la primera canasta de Lay, al límite de la posesión, y luego ninguna más hasta pasados tres minutos. En ese tiempo, Cave, que estaba algo desaparecida, anotó seis puntos y regaló otros tres para que Laura Spreafico pusiese el 33-51 en el marcador y obligase a Lino a parar el partido. Aunque no solucionó el atasco ofensivo, a excepción de un triple de Claire, contribuyó a taponar las fugas que tenía atrás. Pero esos parches que intentó poner con la defensa en zona poco duraron porque Spreafico y Cave volvieron a abrirlos (36-56).

En ese momento, Blanca Millán tuvo un ataque de orgullo y con cuatro puntos prácticamente seguidos quiso reanimar a sus compañeras. Pero ellas no reaccionaron. No por falta de ganas, sino por la avalancha salmantina que se les estaba viniendo. Las de Anna Montañana no aflojaron. Querían seguir castigando cada error en ataque y en defensa. Esas ganas las llevaron a ponerse 22 arriba justo al final del tercer cuarto y el comienzo del segundo (44-66).

En el último acto, sin nada por lo que luchar, más allá que el orgullo, el Uni se lanzó a por todas al ataque. Echaron todo lo que tenían para despedirse de Europa, al menos esta temporada, de la mejor manera posible, compitiendo y demostrando que sin las lesiones todo hubiese sido diferente. Alba Sánchez-Ramos y Moira buscaron encender a una grada apagada, que veía cómo todo se escapaba con una nueva canasta de Spreafico (47-70). No era el día. No era esa gran noche para lograr algo histórico. Algo con lo que sólo los ingenuos o los más optimistas podrían soñar.

Quizá, con un poco más de acierto se podría lograr, pero la pelota, en los últimos partidos, no quiere entrar. Así se lo dejó caer a Joiner en una bandeja completamente sola que bailó por el aro antes de que se saliese. O Samson con un triple liberado que tampoco quiso entrar. El Avenida, ante estos fallos, bajó el pistón. Ya no quería hacer más daño, aunque si le dejaban la oportunidad de anotar no la iba a desaprovechar, como hizo Soriano (53-74).

Con menos de dos minutos por jugarse, la grada comenzó a entonar el “Esto es Ferrol” para animar a las suyas y reconocerles todo el esfuerzo que hicieron y todavía están haciendo. Además, también querían agradecerles que les permitiesen soñar con algo tan bonito como la Eurocup. Los últimos puntos, obra de Claire desde la personal, sirvieron para devolver parte de ese cariño. Finalmente, el Uni perdió el encuentro, pero su camino en esta temporada sigue y queda mucho por lo que luchar.