Una “Gran Noche” para otro milagro del Baxi Ferrol

“¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche”, esa canción popularizada por Raphael puede ser el mejor ejemplo a seguir para el Baxi Ferrol este miércoles. El conjunto de la ciudad naval busca remontar los 28 puntos de desventaja que tiene ante el Perfumerías Avenida y volver a obrar otro milagro (20.15 horas). El club ferrolano apelará una vez más a “A Maxia da Malata” para conseguirlo. No se quiere despedir tan pronto de la Eurocup y luchará con todo lo que tenga para que no ocurra porque “el club se merece el apoyo de toda la ciudad, de la afición, de que A Malata se llene y que viva momentos históricos como éste”, dijo un Lino López, que cree en la remontada.

Para ello, necesita de una gran noche "raphaeliana", como aquellas que vivió la temporada pasada en semifinales ante el ASVEL Lyon o “en Hungría cuando perdíamos de 21 en el último cuarto y fuimos capaces de remontar. Esto es deporte y nunca sabes lo que puede pasar. Vamos a luchar cada jugada, cada balón y cada acción. Luego se verá si hay opciones o no, pero con esa mentalidad desde el principio es el mejor comienzo”, indicó un preparador ferrolano que ya está diseñando un nuevo plan para superar a su archienemigo.

La primera parte “es ir a por todas y sin pensar en el marcador, sólo en nosotras y en lo que tenemos que hacer bien”, apuntó, al tiempo que “recuperemos esa puntería que nos está faltando en los últimos partidos, ya que es una de nuestra virtudes. Tenemos que seguir confiando en ese juego que hacemos y seguir trabajando para ser mejores”, haciendo alusión a la segunda.

Esta está íntimamente ligada con la tercera, que es volver a mostrar esa garra y ese espíritu indomable que tiene. Esos dos valores son los que le ayudarán a desplegar una defensa férrea “desde la que tenemos que crecer y seguir trabajando. Llevamos varios partidos bien atrás como ante el Estudiantes o Murcia, al que dejamos en 60 puntos. Ese es el camino que tenemos que seguir”.

En esta parte del plan también entra “controlar más el rebote ofensivo y minimizar las pérdidas. Allí nos penalizaron mucho porque ellas anotaron con facilidad y nosotras no fuimos capaces de materializarlas en puntos”, aseguró y añadió que “es fácil decirlo y analizar el porqué, pero tienen jugadoras como Iyana o Soriano con mucha capacidad para robar y agresivas defensivamente. Luego, en el rebote, nombres como Cave, que es de las máximas reboteadoras ofensivas de la liga. Muchas veces no sólo depende de lo que tú trabajes sino del rival, pero sí que hay que intentar bajar esos guarismos que tuvimos en el partido de ida”, apuntó.

Fe en sus jugadoras

También, para lograr esta nueva remontada “el equipo tiene que jugar con confianza, seguir haciendo esos tiros que hacemos siempre y ser verticales porque tenemos esa capacidad para hacer un partido con mucho ritmo. Ahí es donde nos encontramos cómodas, presionando y siendo capaces de arriesgar. Después, pensar que es posible”, aseveró Lino.

Sin duda, sin creer en que lo puedes lograr es todo mucho más complicado. Todas las jugadoras están convencidas de que lo van a hacer. Van dar su máximo. Van a forzar hasta el límite y más allá para “seguir disfrutando de estos momentos cómo es jugar unos octavos de final de Eurocup. Hay que valorar porque, a pesar de lo que hemos conseguido, somos un club humilde y pequeño. Les comentaba a las jugadoras que hace años no soñábamos con poder disfrutar ahora de estar en esta situación. También les decía que en liga, el año pasado, íbamos igual, con ocho victorias. Hace dos años también llevamos ocho victorias en esta jornada. Tenemos que valorarlo y por eso también espero que la afición, como siempre hace, nos apoye al máximo”, finalizó un preparador ferrolano que puede lograr otro milagro en esta competición europea que tantas alegrías dejó.

Así que, como se dijo al principio, hay que seguir a Raphael y cantar todos juntos “¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche”, porque realmente el Baxi ha demostrado que cualquier cosa puede pasar si no te rindes hasta el final.