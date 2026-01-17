Un Baxi Ferrol ahogado no puede con el Jairis (50-64)

Alba Sánchez-Ramos se eleva para tratar de anotar Daniel Alexandre

Un Baxi Ferrol ahogado y cansado no pudo superar a un Hozono Global Jairis con una plantilla más larga y que mostró mayor puntería (50-64).

Desde antes de comenzar el duelo se sabía que iba a ser un partido muy emocionante. No sólo era el regreso de Àngela Mataix a la que fue su casa, por lo que recibió sonora ovación, sino también por el homenaje que el Uni le hizo a Karla Erjavec después de su lesión. Ese acto sumado a las ganas de dedicarle la victoria propició un buen arranque local, sobre todo después de un gran triple de Blanca Millán. Pero el Jairis, aferrándose a Morgan Bertsch, demostró que no venía a pasearse.

La ‘24’ del cuadro murciano estaba siendo el faro ofensivo de su equipo, y sus compañeras lo agradecieron porque pudieron coger una pequeña renta tras otros dos puntos de ella y un triple con suspense de Morgan Bertsch (5-9). El Baxi no notó el golpe gracias a Dalayah Daniels, que anotó dos canastas seguidas para apretar el encuentro. Eso, inesperadamente, le sentó mal al cuadro ferrolano, ya que ahí se acabó su anotación en este cuarto inicial. Dio igual que lo intentase debajo de canasta o desde el arco, la puntería se había esfumado. Por suerte, atrás seguían muy intensas y no concedían.

El marcador aguantó un par de minutos sin moverse, el tiempo que tardó Bernat Canut en introducir a Mataix. En ese momento, las suyas encontraron el aro con facilidad y lograron abrir un parcial de 0-9 para acabar el acto (9-18). Con la llegada del segundo, tampoco llegaron de inmediato los puntos. Tuvo que ser Ine Joris, con un triple, quien puso fin a esa mala dinámica y pareció que iniciaba otra racha positiva, ya que en la acción siguiente Claire Melia anotó un 2+1 que apretó todo (15-20). Pero como había pasado anteriormente, intervino Bertsch para romper ese 6-0 encajado.

Sequía

Ahí, el partido, que estaba siendo muy físico, se rompió un poco, algo que no benefició al Uni, que cayó a siete puntos de desventaja (17-24). En ese momento, lo paró Canut, a quien no le gustó nada ese correcalles. Abroncó a las suyas y estas respondieron con cinco puntos seguidos –dos de Alba Prieto y tres de Lou López-Sénéchal–. lo que propició que Lino López gastase un tiempo muerto.

En su caso no funcionó porque su equipo no fue capaz de hacerlo. Eso lo aprovechó el Jairis para estirar hasta los 16 tantos su diferencia justo antes del descanso (17-33). En él, el Uni hizo una piña. Sabían que tenían que dar más si querían ganar el partido. Por lo que todas se animaron y saltaron a la pista con otra mentalidad. Eso se notó de inmediato. Aunque los puntos tardaron dos minutos y medio en llegar, atrás no concedieron. Fue Lay, quién sino, la que inauguró el marcador con una bandeja marca de la casa. Pero no sólo se quedó ahí la cosa, porque en la jugada siguiente hizo lo mismo. Trató de cortarle el ritmo Mataix, pero no pudo porque la americana estaba desatada.

Anotó cuatro puntos más, robó un balón y puso un tapón para acercar a su equipo (25-35). Bernat Canut lo paró. Quiso ajustar en defensa y en ataque, pero no le funcionó. Al menos al principio, porque a la fiesta de Lay se sumó Joris para enloquecer a A Malata. Sin embargo, cuando mejor estaba el equipo, López-Sénéchal anotó un 2+1, que reactivó a su equipo y cortó el ‘momentum’ del Baxi. En ese instante, empezó un parcial de 0-10, que sólo pudo cortarlo Moira Joiner en la última jugada del cuarto (32-45).

Aun así de nada sirvió porque tras empezar el último acto, el Jaris anotó cinco tantos seguidos que consiguieron que Lino gastase un tiempo muerto. Por suerte, funcionó porque llegaron dos triples de Millán y Sotolova, pero también otros de Bertsch, Ehk y Txell Alarcón que pusieron el +20 en el marcador (40-60).

Era muy difícil remontar, pero el Uni no se iba a rendir. Iba a luchar hasta el final. Liderado por su capitana, fueron a por todas. Aunque lograron reducir la diferencia, no bastó para sumar una victoria que hubiese sido histórica (50-64).