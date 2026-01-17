Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Nos faltó esa chispa y acierto que solemos tener”

Lino López, durante el encuentro ante el Jairis Daniel Alexandre

A pesar de todo el esfuerzo realizado por las jugadoras del Baxi Ferrol, no pudieron lograr la victoria debido a ese cansancio acumulado que ocasionó que “nos faltase esa chispa y acierto que solemos tener”, apuntó un Lino López que no dudó en “felicitarlas a todas por el gran esfuerzo realizado. Lo han intentado al máximo”.

De igual manera, aunque no estuvieron finas en ataque, “defensivamente estuvimos bien. No es fácil dejar al Jairis en apenas 64 puntos cuando es un equipo que tiene mucha capacidad para anotar. Además, también estuvimos bien en el rebote y eso nos permitió tener alguna buena racha ofensivo, pero no bastó para inquietar”, reconoció el técnico.

Cuestionado por si el club acudirá al mercado para paliar la baja de Karla Erjavec, Lino aseguró que “el club hace un esfuerzo grandísimo para competir en Liga Femenina y Eurocup, pero se han dado situaciones de tres bajas de larga duración que al club le siguen suponiendo gastos. Somos conscientes de que nunca se gasta un euro de más que pone en riesgo la viabilidad del club. Si hay que pelear con esto, lo haremos”, finalizó.