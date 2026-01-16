Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baxi Ferrol

Un Baxi Ferrol tocado recibe a un Jairis enrachado

El Uni quiere olvidar la dura derrota de la Eurocup ante el Perfumerías Avenida con una victoria ante un cuadro murciano que acumula cuatro victorias seguidas

Iago Couce
Iago Couce
16/01/2026 20:05
Partido entre el Baxi y el Estudiantes
Blanca Millán, que viene de cuajar un gran partido en Europa, será el faro ofensivo del equipo
Jorge Meis
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Casi sin tiempo para digerir la dura derrota cosechada en Salamanca ni la baja de larga duración de Karla Erjavec, el Baxi Ferrol se prepara para un nuevo encuentro de la Liga Femenina Endesa. Además, no será uno fácil, ya que se medirá a un Hozono Global Jairis, que ocupa la cuarta posición (19.00 horas, A Malata). 

Apenas han pasado más de 24 horas desde que el Uni afrontó la ida de los octavos de final de la Eurocup y poco más de 48 desde que perdió para toda la temporada a Karla Erjavec. Esa baja no sólo les afectó a nivel rotación, sino también a nivel mental, pues nunca es agradable que una compañera se lesione y menos en un entrenamiento. Pero sea como fuere, sucedió así y el Baxi tiene que recomponerse para afrontar un nuevo choque vital para acercarse a la permanencia, que es el primer gran objetivo del club. Una vez logrado, ya se puede soñar con otros más ambiciosos. 

A Malata Eurocup women Baxi Ferrol contra GEAS Milán

Nuevo golpe para el Baxi Ferrol: Karla Erjavec se rompe el cruzado

Más información

La primera oportunidad para situarse un pasito más cerca es hoy ante un Jairis que atraviesa un gran momento en la temporada. Acumula cuatro victorias seguidas –Ingeniería Ambiental CAB Estepona (72-77), Innova-TSN Leganés (72-64), Kutxabanck Araski (74-84) y Lointek Gernika Bizkaia (91-73)– en los que superó a rivales desplegando un buen baloncesto. Además, lo hizo sin Aaronette Vonleh, que se marchó del equipo rumbo a Bizkaia, lo que debilitó bastante su juego interior, algo que puede aprovechar el Baxi por medio de una Dalayah Daniels que está siendo la más destacada. 

También lo puede hacer Claire Melia, siempre y cuando no haya pagado en exceso el haber jugado en Salamanca, ya que todavía está renqueante de su pie. En el encuentro que disputaron en la primera vuelta, la irlandesa ya había tenido un papel destacado, pero no pudo evitar la derrota de su equipo ante el cuadro murciano, que estuvo comandado por una Aina Ayuso que se erigió como la mejor base de la jornada. 

Reencuentro

Otra base, esta vez mucho más conocida por la parroquia ferrolana, Àngela Mataix, volverá a la que fue su casa. Un hogar en el que estuvo tres temporada y consiguió muchas cosas, además de ganarse el cariño de la afición azul y rosa. Sin duda, para ella será un partido muy emotivo, eso quizá pueda afectar a su juego, algo que, durante esos 40 minutos, agradecería su antigua afición. Una que no dejará de impulsar a su equipo para conseguir esta victoria y empezar a calentar para el encuentro del miércoles de la Eurocup. Una victoria ante el Jairis puede levantar la moral de un equipo que quiere soñar. 

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Espectadores na preestrea en España de “O que arde”, na que estivo presente o seu director, Óliver Laxe, e que constituíu a primeira proposta tras a reapertura

Un aniversario que celebra 30 anos de Duplex Cinema, do celuloide á vangarda
Rita Tojeiro Ces
Concello presentación Cartel semana santa de Ferrol

Cuenta atrás para el inicio de la Semana Santa de Ferrol
Montse Fernández
Bomberos Ferrol pleno extraordinario presupuestos

El PSOE de Ferrol acusa a Rey de incumplir su promesa de instalar nuevas marquesinas en Serantes
Redacción
Visita a las instalaciones de Cándido Hermida

La Confederación de Empresarios de A Coruña destaca la “transformación exitosa” de Cándido Hermida en la visita a su sede
Redacción