Un Baxi Ferrol tocado recibe a un Jairis enrachado

Blanca Millán, que viene de cuajar un gran partido en Europa, será el faro ofensivo del equipo Jorge Meis

Casi sin tiempo para digerir la dura derrota cosechada en Salamanca ni la baja de larga duración de Karla Erjavec, el Baxi Ferrol se prepara para un nuevo encuentro de la Liga Femenina Endesa. Además, no será uno fácil, ya que se medirá a un Hozono Global Jairis, que ocupa la cuarta posición (19.00 horas, A Malata).

Apenas han pasado más de 24 horas desde que el Uni afrontó la ida de los octavos de final de la Eurocup y poco más de 48 desde que perdió para toda la temporada a Karla Erjavec. Esa baja no sólo les afectó a nivel rotación, sino también a nivel mental, pues nunca es agradable que una compañera se lesione y menos en un entrenamiento. Pero sea como fuere, sucedió así y el Baxi tiene que recomponerse para afrontar un nuevo choque vital para acercarse a la permanencia, que es el primer gran objetivo del club. Una vez logrado, ya se puede soñar con otros más ambiciosos.

La primera oportunidad para situarse un pasito más cerca es hoy ante un Jairis que atraviesa un gran momento en la temporada. Acumula cuatro victorias seguidas –Ingeniería Ambiental CAB Estepona (72-77), Innova-TSN Leganés (72-64), Kutxabanck Araski (74-84) y Lointek Gernika Bizkaia (91-73)– en los que superó a rivales desplegando un buen baloncesto. Además, lo hizo sin Aaronette Vonleh, que se marchó del equipo rumbo a Bizkaia, lo que debilitó bastante su juego interior, algo que puede aprovechar el Baxi por medio de una Dalayah Daniels que está siendo la más destacada.

También lo puede hacer Claire Melia, siempre y cuando no haya pagado en exceso el haber jugado en Salamanca, ya que todavía está renqueante de su pie. En el encuentro que disputaron en la primera vuelta, la irlandesa ya había tenido un papel destacado, pero no pudo evitar la derrota de su equipo ante el cuadro murciano, que estuvo comandado por una Aina Ayuso que se erigió como la mejor base de la jornada.

Reencuentro

Otra base, esta vez mucho más conocida por la parroquia ferrolana, Àngela Mataix, volverá a la que fue su casa. Un hogar en el que estuvo tres temporada y consiguió muchas cosas, además de ganarse el cariño de la afición azul y rosa. Sin duda, para ella será un partido muy emotivo, eso quizá pueda afectar a su juego, algo que, durante esos 40 minutos, agradecería su antigua afición. Una que no dejará de impulsar a su equipo para conseguir esta victoria y empezar a calentar para el encuentro del miércoles de la Eurocup. Una victoria ante el Jairis puede levantar la moral de un equipo que quiere soñar.