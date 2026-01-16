Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baxi Ferrol

Nuevo golpe para el Baxi Ferrol: Karla Erjavec se rompe el cruzado

La jugadora croata se lesionó en el último entrenamiento antes del duelo ante el Perfumerías Avenida

Iago Couce
Iago Couce
16/01/2026 11:33
A Malata Eurocup women Baxi Ferrol contra GEAS Milán
Karla Erjavec será baja todo lo que queda de temporada
Daniel Alexandre
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Continúan las malas noticias para el Baxi Ferrol. Después de la dura derrota sufrida en la Eurocup ante el Perfumerías Avenida, ahora llega la confirmación de la lesión de Karla Erjavec. La jugadora croata se ha roto el ligamento cruzado anterior de su pierna su pierna izquierda, por lo que será baja el resto de la temporada y parte de la siguiente.

Erjavec, que estaba ganando mucho protagonismo, se lesionó en el pasado martes en el último entrenamiento previo al duelo que iba disputar su equipo en Salamanca. Fue en la parte final del mismo, cuando en una acción aparentemente normal y en la que estaba sola, Karla se lastimó.

Esta lesión no hace más que confirmar la mala suerte del Uni esta temporada en este apartado. Y es que es la segunda rotura de cruzado que sufren. La primera fue de Bego de Santiago, cuando disputando en un campeonato de 3x3 con España se dañó. Además, previamente, se había sumado el embarazo de Gala Mestres. El club, en esa situación, movió ficha e incorporó a Elena Rodríguez y a Clémentine Samson. Pero ahora el caso es distinto, ya que no hay mucho margen presupuestario para fichar a alguien por lo que es muy probable que no llegue nadie, lo que obligará al resto de jugadoras a realizar un esfuerzo extra.

Esa sobrecarga de minutos ya la está realizando una Claire Melia que todavía no está recuperada de sus molestias en el pie. Apenas puede entrenar y jugar, pero la irlandesa está haciendo un sobreesfuerzo para ayudar a sus compañeras. Sin duda, a nivel de lesiones, no está siendo el año del Baxi.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Edu Pereira

Edu Pereira | “Me gusta que cada foto cuente una historia, como una película o un cuadro”
Montse Fernández
Escena de "La Desconquista", de la compañía madrileña Ron Lalá

Ron Lalá traerá música en vivo para a peza que representará no Pazo da Cultura de Narón, “La Desconquista”
Redacción
Un encontro no local da asociación de veciños de Cobas

A Revista Cultural Columba presenta o seu número 24 con 14 artigos de interese local
Redacción
Martín Pacheco, cónsul de Venezuela en Galicia

O cónsul de Venezuela vén a Ferrol, ao centro social Artábria, convidado por Mar de Lumes
Redacción