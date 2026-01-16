Nuevo golpe para el Baxi Ferrol: Karla Erjavec se rompe el cruzado

Karla Erjavec será baja todo lo que queda de temporada Daniel Alexandre

Continúan las malas noticias para el Baxi Ferrol. Después de la dura derrota sufrida en la Eurocup ante el Perfumerías Avenida, ahora llega la confirmación de la lesión de Karla Erjavec. La jugadora croata se ha roto el ligamento cruzado anterior de su pierna su pierna izquierda, por lo que será baja el resto de la temporada y parte de la siguiente.

Erjavec, que estaba ganando mucho protagonismo, se lesionó en el pasado martes en el último entrenamiento previo al duelo que iba disputar su equipo en Salamanca. Fue en la parte final del mismo, cuando en una acción aparentemente normal y en la que estaba sola, Karla se lastimó.

Esta lesión no hace más que confirmar la mala suerte del Uni esta temporada en este apartado. Y es que es la segunda rotura de cruzado que sufren. La primera fue de Bego de Santiago, cuando disputando en un campeonato de 3x3 con España se dañó. Además, previamente, se había sumado el embarazo de Gala Mestres. El club, en esa situación, movió ficha e incorporó a Elena Rodríguez y a Clémentine Samson. Pero ahora el caso es distinto, ya que no hay mucho margen presupuestario para fichar a alguien por lo que es muy probable que no llegue nadie, lo que obligará al resto de jugadoras a realizar un esfuerzo extra.

Esa sobrecarga de minutos ya la está realizando una Claire Melia que todavía no está recuperada de sus molestias en el pie. Apenas puede entrenar y jugar, pero la irlandesa está haciendo un sobreesfuerzo para ayudar a sus compañeras. Sin duda, a nivel de lesiones, no está siendo el año del Baxi.