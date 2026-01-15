Mi cuenta

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "El Perfumerías ha sido superior en todos los aspectos"

El preparador, realista, señaló que las opciones de pasar la eliminatoria son "pocas, nulas"

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
15/01/2026 22:44
Encuentro de ida de octavos de final en la pista salmantina
El preparador, durante el duelo en la pista salmantina
Almeida / La Gaceta de Salamanca
Hasta Salamanca llegó la racha invicta de un Baxi Ferrol que se encontró en la orilla del Tormes con un Perfumerías Salamanca que aprovechó el partido ante las de Lino López para renacer. Y, de paso, “matar” a las de la ciudad naval.

Un triunfo sin paliativos de las de Montañana y por el que el preparador ferrolano quiso felicitar al cuadro salmantino. “Ha sido superior en todos los aspectos, en ataque, en defensa”, confesaba López, “nos ha condicionado durante todo el partido”.

El entrenador apuntó a una primera parte del encuentro en el que el rebote ofensivo local “le dio muchas segundas opciones. Hicimos buenas defensas pero llevaban al descanso un 56 por ciento en este apartado”, señalaba el técnico como una de las claves de esta primera mitad.

A perro flaco...

Con los 58 puntos con los que terminó el Baxi Ferrol en su casillero, el conjunto de la ciudad naval “nunca estuvuvo cómodo en ataque y aun encima nos faltó acierto”, apuntaba el técnico señalando el bajo porcentaje en tiros de tres de las suyas.

Una circunstancia que, unida a muchas otras en la noche del jueves, llevó a que “no fuésemos capaces de agarrarnos al partido en ningún momento”. Un duelo en el que, sin duda, se echó mucho en falta la ausencia de la croata Karla Erjavec que “es una jugadora exterior que nos da un extra” y, además, aunque Claire Melia entró en pista e “hizo todo lo posible para ayudar al equipo en esos quince minutos... sólo puedo darle las gracias por el esfuerzo que ha hecho”.

Más información

López llamó a disfrutar lo poco o lo mucho que quede de una Eurocup en la que “estamos por méritos propios. Queda el partido vuelta, con nuestra afición e intentar hacerlo lo mejor posible”, añadía un preparador consciente de lo complicado que será poder pasar la eliminatoria.

“Las probabilidades son pocas, ya lo eran antes de jugar este partido, y ahora nulas”, confesaba. Ser mejores, recuperar a jugadoras y seguir trabajando en la línea en la que estaban, se presentan como sus objetivos principales, mirando ya con ojos mucho más dulces las ocho victorias con las que cuenta en la liga.

Un duro golpe para un Baxi en el que, eso sí “las jugadoras se han esforzado al máximo y hay que estar orgullosos de lo que estamos consiguiendo”. Las ferrolanas no paran y ahora, sin tiempo para el descanso, toca el Jairis para seguir sonriendo en liga.

