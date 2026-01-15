Duro correctivo para el Baxi Ferrol en Salamanca (86-58)

Dalayah Daniels trata de anotar ante dos defensoras Almeida / La Gaceta de Salamanca

Duro, durísimo correctivo que recibió el Baxi Ferrol en Salamanca ante un Perfumerías Avenida, que no sólo estuvo certero en ataque, sino que dominó en el aspecto defensivo para dejar prácticamente encarrilada la eliminatoria de la Eurocup (86-58).

Como no podía ser de otra manera, este primer enfrentamiento europeo entre el Uni y el Avenida no iba a decepcionar. Desde el principio, se vio que iba a ser un partido muy rápido, de muchas posesiones y que iba a ganar el que más acierto tuviese. Quizá, por ese excesivo ritmo y precipitación, la primera canasta no llegó hasta el segundo minuto, cuando Andrea Vilaró anotó un tiro desde la bombilla sobre el reloj de posesión. No tardó en responder Dalayah Daniels, con una bandeja especialidad de la casa.

Con los dos marcadores inaugurados, sólo quedaba disfrutar del espectáculo que había en la pista para delirio de la grada local, que no dejó animar a las suyas, especialmente tras dos acciones seguidas de Iyana Martín. Primero con un triple larguísimo y luego con un robo y una bandeja al contraataque (7-4). El Baxi no se inmutó. Siguió buscando a Lay en la pintura y esta respondió con otra gran entrada a canasta. No sólo eso, sino que en el otro lado puso dos tapones para evitar que la renta se ampliase. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes, ya que Vilaró volvió a anotar sobre la bocina.

Poca puntería

El conjunto ferrolano sabía que tenía que dar un paso adelante, sobre todo en ataque. La primera que lo hizo fue Blanca Millán. La capitana entró como un torbellino a la zona y anotó un 2+1 que igualó la contienda, pero luego Moira Joiner concedió otro y volvió a desequilibrar las cosas (14-11). No obstante, el Uni había encontrado una vía para atacar la defensa salmantina. De ello se aprovecharon Ine Joris y Lay, pero de nada sirvió porque bajaron una marcha atrás y lo pagaron con un parcial de 5-0 para acabar este primer acto (23-16).

Tras el cambio de cuarto, se repitió exactamente el mismo guion que en el inicio del partido. Tuvieron que pasar dos minutos para estrenar el marcador y nuevamente fue el Avenida el encargado de hacerlo. En este caso, Claudia Soriano abrió el frasco con un triple, que trató de responder Joiner desde la bombilla. Sin embargo, una nueva pérdida y posterior canasta obligó a Lino López a parar el partido para ajustar en defensa y abrir huecos en ataque (28-18).

Al principio lo consiguió por el esfuerzo titánico de Daniels, con la ayuda de Karolina Sotolova que lograron reducir la defensa y robar varios balones. Sin embargo, el conjunto de la ciudad naval no era capaz de aprovecharlos. No por realizar malos tiros, sino porque la puntería, especialmente desde la larga distancia –acabaron la primera parte con 1 de 10–, le era esquiva. Aun así, el equipo seguía luchando y limando la diferencia, algo que no gustó a Anna Montañana que lo paró de inmediato (33-24).

Su decisión no pudo ser más acertada porque sus jugadoras anotaron un parcial de 7-2, en los que únicamente Blanca Millán, desde la personal, pudo intentar parar el acierto de Iyana Martín. Debido a eso, no le quedó más remedio a Lino que gastar su segundo tiempo muerto. Sin embargo, de nada sirvió porque aunque detuvo la anotación de la ‘10’ del Avenida, no lo hizo así con sus asistencias, de las cuáles se beneficiaron Andrea Vilaró y Laura Spreafico, que pusieron el +14, la máxima del partido, justo antes del final de una primera mitad loca (45-29).

Sin premio

Aunque la ventaja era amplia, el Baxi salió del vestuario con ganas de comerse a su rival. Tanto en ataque como en defensa. Además, parecía que había recuperado ligeramente su puntería, con dos buenas acciones de Lay y Joiner, pero nada más lejos de la realidad. El Avenida siguió con su martillo pilón. Aprovechaba cada oportunidad, sobre todo Djaldi-Tadbi y Cave tras capturar los rebotes ofensivos, para hundir un poco más al conjunto ferrolano. Aun así, nada podía romper su espíritu inquebrantable. Lo siguió intentando de todas la maneras, pero no era el día. El balón no quería entrar y los rechaces no querían caer en sus manos. Todo lo contrario que a su rival, que cada tiro era casi una canasta segura.

Eso tuvo su máxima expresión con en dos acciones mediado el cuarto. La primera con otra canasta de Djaldi-Tadbi cuando tenía a dos rivales encima y la segunda, con un increíble 3+1 de Spreafico que enloqueció al Wurzburg-Silvia Domínguez. Pero ahí no acabó la cosa, porque su equipo siguió atacando y anotando sin piedad hasta poner el +21 con un daga de Soriano, que estaba jugando muy bien, especialmente en defensa, y Abigail Meyers (61-40).

De esa manera se acabó un tercer cuarto del Baxi que fue un quiero y no puedo. La bola no quería entrar, tampoco salían las jugadas y en defensa no podían contener el ataque salmantino. Daba igual todo lo que intentase Lino, no era el día ni el partido. Y eso, su viejo rival lo aprovechó para engrosar su renta y así dejar prácticamente finiquitada la eliminatoria. O al menos esa fue la intención que mostraron Arrojo y Zellous, que se unieron a la fiesta anotadora (67-42).

Lino López volvió a parar el partido. No se quería rendir tan fácil. No quería tirar la toalla porque sabía que cada punto contaba y mucho. Así se lo hizo saber a sus jugadoras, que empezaron a jugar un poco más relajadas y las jugadas comezaron a salir y los balones a entrar. Pero nuevamente, cuando mejor estaba su equipo, llegó otro duro golpe, un 3+1 de Zellous que rompió la confianza del Baxi en mil pedazos. Porque no sólo fueron cuatro tantos, sino que en la jugada siguiente Spreafico anotó otra daga. Esta vez mortal (79-51).

Dio igual los últimos intentos el Uni. No había manera de intentar llegar con opciones al partido de vuelta. Lo luchó hasta el final, pero no pudo. Finalmente, la diferencia finalmente fue 28 puntos. Está muy complicado, solo un milagro y "A Maxia da Malata" puede darle la vuelta a esta eliminatoria.