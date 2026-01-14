Otra historia para Perfumerías Avenida y Baxi Ferrol

El conjunto ferrolano tendrá la baza de cerrar la eliminatoria en A Malata Jorge Meis

Vuelve la Eurocup al calendario del Baxi Ferrol y lo hace con cierto aroma doméstico. Por primera vez en el camino de las de Lino López, el conjunto ferrolano tendrá enfrente a una de las formaciones con las que comparte mesa y mantel en la Liga Femenina Endesa. Un Perfumerías Avenida –20.30 horas, Wurzburg Silvia Domínguez– que recibe el jueves, menos de un mes después de su última cita, al conjunto ferrolano. Poco tiempo pero un notable número de cambios que sin duda harán que el duelo de la primera vuelta liguera y este de ida de octavos de final del trofeo continental sean diferentes.

Hace unas semanas, en un partido en el que el Baxi rozó el triunfo en la misma pista en la que ahora buscan poner el primer ladrillo para seguir subiendo en la Eurocup, el grupo de Montañana no había podido contar con Cave “su referencia interior, una de las mejores de la liga, máxima anotadora –13,7 por partido–, reboteadora –casi ocho por duelo–, de valoración...”, relata el preparador Lino López.

Un técnico que asimismo subraya la llegada de otro refuerzo interior para las filas salmantinas como es pívot húngara Virag Takacs-Kiss, internacional con su país. “Ha demostrado en estos dos últimos partidos que puede ayudar mucho”, señala el ingeniero de A Malata para un encuentro en el que ya no estará Stoupalova. “No creo que vaya a notar esas bajas”, dice el entrenador, recordando que “ahora el equipo es otro”.

Un duelo sin Claire

También lo será en las filas ferorlanas, si bien sin caras nuevas, sí muy probablemente con ausencias significativas. La no presencia de la irlandesa Claire Melia en el encuentro ante el Movistar Estudiantes parace que se prolongará también para este choque de ida europeo.

“Es difícil que Claire pueda ayudar al equipo, porque ya llevaba tiempo con problemas en el pie”, relata López sobre una de las MVPs del Baxi esta campaña –la más reciente, Lay Daniels precisamente en este duelo–. Un partido al que, si bien las salmantinas llegan un tanto tocadas por sus últimos resultados –con un triunfo en sus últimos cuatro duelos–, el técnico recuerda “son claras favoritas, pero vamos a hacer nuestro trabajo”, sentenciaba.