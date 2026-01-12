Oro de Lay: otra MVP para el Baxi Ferrol

Dalayah Daniels consiguió 34 créditos de valoración ante el Movistar Estudiantes Jorge Meis

La temporada de Dalayah Daniels con el Baxi Ferrol no está pasando desapercibida para nadie. La americana, que fue seleccionada en el puesto 24 del “draft” de la WNBA, está siendo una de las jugadoras más destacadas del conjunto ferrolano. En el último encuentro que ella y sus compañeras disputaron ante el Movistar Estudiantes, volvió a dar una muestra de todo su talento.

Ante el cuadro madrileño, la jugadora nacida en Seattle exhibió todas sus cualidades. Desde su juego de pies, hasta su habilidad en el poste, su mano desde la larga distancia o su contundencia defensiva. Dio un auténtico recital. Así lo dijeron sus números al finalizar el partido. Acabó con 22 puntos – 5/8 en tiros de dos y 6/8 en tiros libres–, diez rebotes, un robo, una asistencia, tres tapones y recibió seis faltas. Todo ello le llevó a acumular 34 créditos de valoración y, por tanto, ser designada como la MVP de la jornada número 16 de la Liga Femenina Endesa.

Esa actuación no pasó desapercibida tampoco para su entrenador Lino López que apuntó que “a pesar de tener que jugar 33 minutos por la baja de Claire (Melia), estuvo a un grandísimo nivel defensivo. Puso varios tapones y capturó muchos balones ante una de las mejores pívots de la liga, que no era fácil pararla. Hizo un gran partido". Todo ello no hizo más que confirmar su buena temporada. Y es que en la jornada diez ya había dado muestras de su potencial cuando fue incluida en el mejor quinteto tras sumar catorce puntos, coger nueve rebotes, repartir una asistencia y recibir nueve faltas. Sin duda, este nombramiento no sólo sirve para descubrir a Lay, sino también para todo el trabajo que está haciendo el Uni.

La jugadora americana está creciendo mucho en su primera experiencia fuera de su país. Se ha adaptado muy rápido a las exigencias de la mejor liga del mundo y también a lo que aprietan los equipos en la Eurocup, competición en la que también está teniendo un papel muy destacado. Sin duda, ese buen hacer ha provocado la alegría en la afición del Baxi, que espera que juntas puedan conseguir muchos más éxitos y soñar con un posible título en el futuro.

Enrachadas

Este MVP es el segundo que recibe el conjunto de la ciudad naval después del que logró Claire Melia, que fue la primera irlandesa de la historia en conseguirlo, en la jornada siete, después de completar una actuación soberbia ante el IDK Euskotren –18 tantos, cinco capturas, dos pases a canasta y doce faltas recibidas para un total de 31 créditos de valoración–. Además, también supuso la tercera jornada seguida que una jugadora del cuadro azul y rosa que entra en el mejor quinteto. Previamente lo habían logrado Karolina Sotolova, con un gran desempeño en la victoria ante el Joventut de Badalona, que permitió a su equipo llegar con opciones de clasificación para la Copa de la Reina.

En el siguiente duelo, fue Claire la que repitió presencia tras su duelo ante el Innova-TSN Leganés, en el que a pesar de caer derrotada y no lograr situarse entre los ocho primeros al finalizar la primera vuelta, la irlandesa lo dio todo para conseguirlo. Además, lo hizo con un lesión en su pie que ha mermado mucho su rendimiento. Con todo, no hay nada que la pare, como dijo Lino López. De hecho, era la única jugadora del Uni con esas dos distinciones hasta que llegó Lay para igualarla y así demostrar que el Baxi fabrica MVPs.