Un Baxi Ferrol mágico se gusta en A Malata

Moira Joiner, que jugó de base, trata de superar a Etxarri Jorge Meis

Dicen que no hay mejor receta para olvidar una dura derrota que ganar en tu siguiente partido. Y más, si es en casa. Eso fue lo que hizo el Baxi Ferrol nada en su duelo contra el Movistar Estudiantes, aquel que iniciaba la segunda vuelta de la Liga Femenina Endesa (74-54). Desde el primer momento lo quiso dejar claro, pero se topó, en la primera jugada, con un triplazo de Carla Osma. Pero poco le importó porque respondió en el otro lado Clémentine Samson.

Las ‘Women in Black’ también anotaron en su segunda posesión, con otro error atrás. Eso a Lino no le gustó, que ajustó sobre la marcha. Samson fue la primera que lo entendió, porque no sólo volvió a apretar el partido. La francesa estaba siendo imparable, pero tanto a ella como a sus compañeras les faltaba algo atrás, ya que no eran capaces de detener la ofensiva madrileña, especialmente de una Frieda Bühner que anotó tanto como falló (6-9).

En ese momento, el Uni decidió que había tenido suficiente. Comenzó a morder en defensa y a acribillar en ataque. Daba igual que fuese Moira Joiner, Dalayah Daniels, Blanca Millán o Elena Rodríguez. Todas anotaban y todas apretaban. Fruto de ello, logró un parcial de 12-0, que se encargó de completar Samson, lo que obligó a Olmo Gómez a parar la sangría. No sólo su equipo estaba grogui, sino que tampoco podía contar con Juana Camilión, que estaba en el banquillo con dos faltas.

A pesar de la bronca que echó a sus pupilas, estas siguieron sin reaccionar. El huracán Baxi era demasiado para la débil estructura defensiva madrileña. Y es que a la fiesta anotadora anterior, ahora se habían sumado Karla Erjavec e Ine Joris para poner un +13 al final del primer cuarto (25-12).

Dominio

El segundo acto del encuentro comenzó con un duelo entre las ‘22’ de ambos conjuntos, Joiner y Camilión. Ambas acabaron los primeros ataques, si bien sólo anotaron una canasta cada una, generaron más para sus compañeras. En el Baxi se benefició una extraordinaria Daniels, que no sólo estaba dominando la zona, sino que también castigaba desde la larga distancia. En el Movistar, la única que logró sacar algo positivo fue una Bühner, que seguía muy errática en su tiro (32-20).

Tras un nuevo cambio de quinteto por parte de Lino, las suyas volvieron a subir un poco más su intensidad tanto detrás como delante. Sin embargo, las ‘Women in Black’ habían despertado. Impulsadas por la medallista olímpica y con la aportación de Etxarri y Neko Ezeigbo logró reducir la diferencia a sólo nueve puntos (38-26). Eso no gustó nada a Lino, que rápidamente lo paró. Ajustó atrás y creó magia delante.

Sus jugadoras se impregnaron de ella. Nada más salir del tiempo muerto, Joiner clavó un triplazo desde siete metros. Luego, Joris, para no ser menos, hizo lo mismo desde la esquina, pero estaba pisando por lo que sólo subieron dos tantos. Trató de pararlo Camilión con un "fadeaway" tras un rebote, pero de nada sirvió porque se topó con ocho puntos seguidos del Uni, encabezados por una Daniels que se marchó al descanso con 16 tantos. La fiesta era total. Tanto en la grada como en la pista. Sólo Ezeigbo, desde la personal, logró que la diferencia se quedase por debajo de la veintena antes del descanso (48-29).

Sequía anotadora

A pesar del vendaval anotador que hubo en el segundo cuarto, lo cierto es que todo se paró tras el paso por los vestuarios. Ningún equipo fue capaz de marcar. Daba igual que fuese tiros liberados o bien defendidos. Debajo del aro, desde el 6,75 o desde la personal. El balón no quería entrar. No importaba nada. La grada, ante esta situación, estaba muy expectante. Fue Ezeigbo, cuando habían pasado casi cinco minutos, quien rompió esa sequía. El Baxi no tardó mucho más en romperla. En su caso fue Blanca Millán con una gran entrada que finalizó con su mano izquierda.

Esas dos acciones abrieron el grifo. Sólo que no del todo, porque en ataque estático ninguno era capaz de anotar con fluidez. Los pocos tantos que llegaban eran mediante tiros libres. Tanto los conseguidos por Latorre como los de Lay. Tuvo que ser Ine Joris, que con un triple, demostró lo contrario. No sólo mostró el camino del aro, sino que puso el +20 (55-35). En ese momento, el Estudiantes trató de reducirla como pudo, pero no estaba inspirado. Tampoco el Uni fue a más, que logró conservar esa ventaja hasta el inicio del último cuarto (61-41).

El último acto del partido fue todo lo contrario a su predecesor. Los puntos caían como churros. Así lo dejó claro Aleksandra Stanacev con un triplazo de nueve metros primero y luego con una rápida bandeja. Pero la jugadora del Estudiantes no contaba ni con la respuesta de Alba Sánchez-Ramos ni con la de Karolina Sotolova. Entre las dos, apagaron ese pequeño arreón. Luego lo intentó Ezeigbo, pero tampoco sirvió porque Erjavec y Daniels se encargaron de que así fuese (72-52). Ante esta situación, no le quedó más remedio a Olmo Gómez parar el encuentro y buscar soluciones para un partido que tenía prácticamente perdido.

Con todo, de nada sirvió. Lay siguió con su show. Tanto en ataque anotando, como en defensa poniendo tapones. La americana estaba desatada y el público entregado, como así se lo hizo saber cuando se sentó en el banquillo. Lino, además, también dio entrada a las dos canteranas, Elena Baldonedo e Irene Somorrostro, para que disfrutasen del momento. La victoria se quedó en Ferrol y el Baxi olvidó su no clasificación para la Copa de la Reina de la mejor manera.