Diario de Ferrol

Baxi Ferrol

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Ha sido el partido más completo a nivel defensivo del año”

El preparador destacó el sacrificio de todas sus jugadoras a lo largo de los cuarenta minutos

Iago Couce
Iago Couce
10/01/2026 22:10
Partido entre el Baxi y el Estudiantes
Lino López alabó el gran trabajo de sus jugadoras
Jorge Meis
“Creo que ha sido el partido más completo defensivamente, a nivel colectivo, que hemos realizado esta temporada”. Así lo expresó Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, después de dejar al Movistar Estudiantes, un conjunto muy anotador, en apenas 54 puntos. 

Para el ferrolano esa situación tiene mucho mérito, ya que “defendimos durante todo el encuentro de manera individual ante un equipo con mucho talento ofensivo. Fuimos capaces de minimizar sus ataques. De hecho, en el tercer cuarto sólo anotan dos canastas, el resto son situaciones de tiros libre”, indicó. De igual manera, también destacó la gran aportación de todas sus jugadoras en el rebote. Para el ferrolano era “muy importante vigilarlo porque ellas tienen a una jugadora como Ezeigbo, que va muy bien en esas acciones. También Irati y Frieda aportan mucho ahí. Son capaces de generar segundas opciones, pero todo el equipo estuvo muy bien. Tanto las interiores como las pequeñas. El grado de implicación ha sido muy alto”. 

Pero esta victoria no sólo se cimentó a base de defensa, sino también a un ataque que causó muchos problemas al cuadro estudiantil, que no fue capaz de minimizar esas virtudes. De hecho, el propio Lino reconoció que “hemos estado muy bien. En el primer tiempo llevábamos más de un sesenta por ciento en eficiencia ofensiva, que es muy alto. Hicimos muy buenos tiros y buscamos bien las ventajas. En la segunda parte igual. El equipo estuvo muy serio. Por ejemplo, al principio del tercer cuarto, cuando no anotábamos y fallábamos seguido, en defensa estuvimos muy bien. Si en ese momento dejas de defender, el partido se iguala porque estuvimos casi cinco minutos sin anotar”. 

Precisamente, en esas dos facetas destacó mucho Dalayah Daniels, que acabó con 22 puntos y diez rebotes. El preparador del Uni reconoció que “a pesar de tener que jugar 33 minutos por la baja de Claire (Melia), estuvo a un grandísmo nivel defensivo. Puso varios tapones y capturó muchos balones ante una de las mejores pívots de la liga, que no era fácil pararla”. Por último, Lino habló sobre la ausencia de la propia Melia, indicando que “tuvimos que pararla porque queremos que no juegue con dolor. Lleva muchas semanas con molestias en el pie. Siempre quiere ayudar al equipo, pero hoy queríamos que descansase”.

