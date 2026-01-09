Mi cuenta

La octava para el Baxi Ferrol puede estar ante un revolucionado Movistar Estudiantes

Lino López destaca el gran momento que vive su rival de este sábado en A Malata

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
09/01/2026 18:48
A Malata Uni Baxi Ferrol contra Juventut
Rodríguez, durante el duelo ante el Joventut
Daniel Alexandre
En la actual situación liguera, y tras los últimos movimientos de banquillos, todo apunta a que el duelo que el sábado –19.00 horas, A Malata– jugarán Baxi Ferrol y Movistar Estudiantes se podría parecer poco al protagonizado por ambos en la primera vuelta. Ese en el que las de Lino López levantaron una desventaja de casi 20 puntos para terminar ganando 83-86. 

Sin duda, las ferrolanas buscarán el mismo final, si bien lo harán ante una escuadra madrileña en racha, en “una dinámica muy buena”, como señala el propio López, tras el cambio de capitán en la nave. Olmo Gómez es el nuevo dirigente y desde su llegada las “women in black” no saben lo que es perder.

“Todos sabíamos que el Estudiantes es un equipo de Copa, de playoff, con una plantilla de muchísimo talento, pero que inició mal la temporada”, analizaba el técnico sobre un arranque madrileño que le costó estar demasiado abajo en la tabla. “Pero seguramente acabará arriba”, afirmaba López. Y ante ese Estu es frente al que medirán fuerzas esta tarde en A Malata. Contra una formación revolucionada ante la que “hay que hacer muchas cosas bien para intentar competir contra ellas”, apunta el ingeniero Lino López.

Cara o cruz

Ante el Leganés, el mágico Baxi no pudo finalizar su actuación con victoria –“fue un partido como tuvimos otros muchos, a cara o cruz, que en varias acciones no estuvimos acertadas”, comenta–, esa octava que es la que está buscando ahora en casa el conjunto ferrolano. Las locales no se recrean en el recuerdo de la Copa perdida, sino en la esperanza de ese futuro nuevo triunfo.

“Tenemos siete, estamos empatadas con las séptimas –IDK–. Hay equipos por debajo que, aunque va a estar duro el descenso, con cinco, cuatro victorias, eso es lo más importante ahora. La Copa era un objetivo bonito pero me importaba más que fuese la octava”, señalaba López, consciente de la elevada cifra de victorias necesarias para certificar su permanencia.

Otra semana dura en el camino del Baxi hacia ese objetivo, tras el citado choque en tierras madrileñas y el poco tiempo de preparación y trabajo para este. “Ayer la sesión fue sobre todo de vídeo, ver qué hicimos bien y mal. Tratamientos muchos y veremos cómo están las jugadoras porque tenemos alguna entre algodones”, añadía. Una plantilla en la que Samson volverá a ver a sus excompañeras, eso sí, ahora bajo un nuevo mando.

