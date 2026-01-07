Mi cuenta

Diario de Ferrol

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Me da pena por las jugadoras y por el club no lograr la clasificación para la Copa”

A pesar del duro golpe, el preparador se mostró contento con el trabajo de las suyas

Iago Couce
Iago Couce
07/01/2026 22:47
Lino López diseña una jugada durante el partido
Lino López diseña una jugada durante el partido
FEB
Una lástima. Así se puede resumir la derrota del Baxi Ferrol ante el Innova-TSN Leganés que propició la no clasificación para la Copa de la Reina, que se disputará en el mes de marzo en Tarragona. El conjunto de la ciudad naval lo intentó hasta el último segundo, pero la suerte le fue esquiva cuando más lo necesitaba. Lino López reconoció que “el baloncesto es así. Ha sido un cara o cruz. Me da pena por las jugadoras y por el club no haber tenido el premio de la Copa”. 

Con todo, el preparador quiere ver el vaso medio lleno y añadió que “a pesar de ello, llevamos siete victorias al final de la primera vuelta y eso es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta cómo está la liga. Pienso que es un gran éxito. Toca seguir trabajando y creciendo”. Y lo cierto es que tanto él como sus pupilas lo están haciendo con cada partido, con cada victoria y con cada derrota. De ellas son de lo que más se aprende, ya que en el deporte suele pasar muchas más veces. Eso, además, ayudará para reforzar el carácter competitivo del equipo, que ya está pensando en el duelo de este sábado en A Malata ante el Movistar Estudiantes (19.00 horas). 

Pero para ello aún queda mucho. Hay que descansar y digerir esta derrota después de un “partido muy duro y exigente físicamente. Hubo muchas alternativas para ver quien llevaba el control del encuentro”, explicó el preparador ferrolano. Esa lucha, sobre todo, se daba en el “rebote ofensivo porque tienes dos jugadoras como son Aminata Sangaré y Maya Dodson que van muy bien a esas situaciones. Cuando fuimos capaces de controlarlas y minimizar sus virtudes en ataque, jugamos mucho mejor", indicó. 

Sin embargo, la garra y el no rendirse nunca del Leganés pudo más y se mantuvieron en el partido hasta el final a pesar de los intentos del Baxi. Sus jugadoras tuvieron, al final, "varios tiros liberados y buenas situaciones, pero no entraron. También es cierto que hicimos alguna falta innecesaria que hizo que fuesen a los tiros libre y desde ahí se llevaron la victoria", reconoció Lino al tiempo que se mostró "muy contento con el trabajo de todo el equipo y de las jugadoras. Han estado muy intensas y concentradas en todas las acciones del encuentro. Siempre intentaron dar el máximo cuando salieron a la pista. Ahora toca descansar y seguir trabajando", finalizó el entrenador del Uni Ferrol. 

