Al Baxi Ferrol se le escapa la Copa de las manos

El encuentro estuvo marcado por la igualdad Leganés

Un error en un saque de fondo cuando restaban cinco segundos para el final condena al Baxi Ferrol ante un Innova-TSN Leganés que gana el partido y se clasifica para la Copa de la Reina (78-73).

Con nervios, emoción y mucha ilusión arrancaron los dos conjuntos el partido disputado en el pabellón Europa. Ambos querían mandar desde el salto inicial. Por eso, tanto Dalayah Daniels como Aminata Sangaré lucharon con todo, pero fue la segunda quien se llevó el balón, rápidamente se lo cedió a una compañera y esta a Noortje Driessen para que inaugurase el marcador. El Baxi tardó poco en responder. Lo hizo por medio de Moira Joiner tras una buena acción en el poste medio. Esas dos jugadas parecían prever un ritmo muy alto de juego, pero nada más lejos de la realidad.

El conjunto madrileño optó por un juego muy estático para romper la zona de un Baxi que se empezó a cargar de faltas. Aun así, el Leganés lograba encontrar, en algunos momentos, huecos para, poco a poco, y gracias a la potencia de Sangaré y Maya Dodson, ir sumando puntos (9-2).

Además, en defensa se mostraban muy fuertes ante un cuadro de la ciudad naval que buscó mucho en el poste a Joiner para aprovechar su ventaja sobre Irene Lahuerta. Sin embargo, la americana no estaba inspirada. Después lo intentó Blanca Millán, pero tampoco obtuvo rédito. Por suerte, atrás echaron el candado y la ventaja no crecía demasiado. Tuvo que ser Dalayah Daniels, con dos tiros libres, quien volvió a mover el marcador. Eso espabiló a sus compañeras, que cambiaron su forma de jugar y empezaron a hacer lo que mejor saben: robar y correr. De esta manera, el Uni se metió de lleno en el encuentro (11-10).

A pesar de ese arreón impulsado por Daniels y Claire Melia, el conjunto madrileño anotó cuatro puntos gracias a dos buenas acciones de Sangaré y Brianna Herlihy que calmaron un tanto la situación (15-10). O eso pareció. Pero Karolina Sotolova, que acaba de entrar, tenía muchas cosas que decir. Anotó dos triples casi seguidos para poner todo patas arriba. Además, contó con la ayuda de Ine Joris para poner a su equipo por primera vez por delante en el encuentro. Todo parecía ir rodado, pero el Leganés tenía mucho que decir, sobre todo Andelova, que igualó el choque antes del final del primer acto con un lanzamiento con mucho arco desde el 6,75 (20-20).

Además, no contenta con eso, le regaló dos puntos más a Herlihy al empezar el segundo cuarto. Eso no gustó a Lino López. Por suerte, apareció Elena Rodríguez, con dos canastas seguidas, abrió un parcial de 0-8 que obligó a Javier Fort a parar el partido antes de que se le escapase (20-28).

Máxima igualdad

El tiempo muerto no le pudo salir mejor. No sólo logró reducir la aportación visitante, sino que Dodson, aprovechando el descanso de Melia, se hizo dueña de la zona y acercó a su equipo en el luminoso. Trataron de pararla con ayudas, pero no fue del todo posible (28-30). En ese instante, volvió a aparecer Rodríguez para dar aire a su equipo. Su capitana, Blanca Millán, también dio un paso al frente y convirtió dos triples para poner un +7 en el luminoso (33-40). Pero de nada sirvió porque de ello se encargaron Driessen, Bermejo y Dudasova. Entre las tres, empataron la contienda, a pesar de los tiempos muertos de Lino, antes del final de una primera parte en la que no hubo un claro dominador (40-40).

Esa igualdad se prolongó durante el tercer cuarto. Se luchaba cada balón, cada posesión como si fuese la última. Si no que se lo digan a Daniels, que capturó hasta dos rebotes para anotar la primera canasta. No tuvo que pelear tanto Sangaré en el otro lado para replicar a la americana. Tampoco para, después de otra canasta de Joiner, volver a anotar.

Volvió ese ritmo frenético que todo el mundo esperaba. En parte fue impulsado por Karla Erjavec, que cogió la moto y empezó a correr para buscar que su equipo pudiese escaparse en el marcador, pero una y otra vez se topó con la respuesta madrileña. Ahora, era Driesssen quien cogía el relevo anotador para mantener la igualada (52-52). La volvió a romper Millán, pero eso, paradójicamente, le vino mal a su equipo, ya que recibió un parcial de 8-0, con Sangaré como culpable gracias a un triple y varios rebotes, que puso en peligro el duelo. Lo corrigió ligeramente Elena Rodríguez antes de entrar en el último cuarto (60-56).

En él, la lucha iba a ser durísima. Los dos equipos querían ganar a toda costa para estar en la Copa. Cada acción era decisiva. Esa tensión provocó que a muchas se le escogiesen las manos, ya que en apenas se habían anotado trece puntos en cinco minutos (67-62). Pero en esa situación, el Uni se siente muy cómodo porque ha estado muchas veces en ella. Pero sabía que no podía conceder tantos rebotes atrás y estar certero en ataque. Así lo demostró Alba Sánchez-Ramos con un 2+1 y luego lo confirmó Melia cuando restaban menos de dos minutos (69-69).

La propia irlandesa volvió a asumir la responsabilidad y adelantó a su equipo, pero un rebote y continuación de Dodson lo cambió. Todo seguía en un puño, hasta el punto de que ambos equipos se cargaron de faltas. Una de ellas provocó que el Leganés volviese a tomar la delantera con 31 segundos por disputarse. Lino pidió un tiempo muerto para diseñar una jugada, pero no salió. El conjunto madrileño tenía la victoria en la mano, sobre todo tras los dos tiros libre anotados por Dudasova. Redujo Claire, amplió Driessen y ahí acabó el duelo porque a la hora de sacar, Daniels y Sotolova no se entendieron y perdieron el balón. El Leganés sacó, anotó de nuevo y celebró su clasificación para la Copa de la Reina.