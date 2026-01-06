El Baxi Ferrol se juega la Copa a una carta

Las jugadoras del Baxi Ferrol, celebrando la victoria ante el Joventut DANIEL ALEXANDRE

No hay más alternativa que la victoria. La clasificación del Baxi Ferrol para la Copa de la Reina pasa por ganar el partido que lo enfrenta al Innova-TSN Leganés esta tarde –20.00 horas (horario unificado), pabellón Europa–. Solo así se mantendrá entre los ocho mejores de la primera vuelta de la Liga Femenina Endesa, los que se clasifican para disputar un torneo que este año se jugará en Tarragona. En cambio, una derrota dará el billete copero a su verdugo en su temporada de regreso a la máxima categoría femenina nacional.

El principal objetivo que la escuadra de la ciudad naval tiene para esta temporada es la permanencia, pero sumar hoy una victoria tiene premio extra a mitad de curso. Así que alcanzar en el ecuador del campeonato un octavo triunfo –aún estaría lejos de los que se estiman necesarios para seguir otro año más en la Liga Femenina Endesa– se recompensa con la clasificación para el torneo del KO, algo que el cuadro de la ciudad naval conseguiría por tercera vez en toda su historia.

Físico

Claire Melia, renqueante de los problemas que sufre en un pie, e Ine Joris, cada vez más recuperada de las molestias que le provocó un virus pero aún no al cien por cien, son las únicas jugadoras del Baxi Ferrol que no están en perfectas condiciones. Son el reflejo de los rigores de una temporada muy exigente, en la que el cuadro de la ciudad naval combina sus partidos del campeonato doméstico con los del trofeo continental. Así que el paso de las semanas hace que muchas jugadoras ya hagan frente a los compromisos en una situación física delicada.

A pesar de esta circunstancia, el Baxi Ferrol pretende hacer valer la calidad de sus jugadoras para hacerse con la victoria en este partido. Además, en el encuentro del pasado domingo frente al Joventut de Badalona demostró que es capaz de sobreponerse a situaciones complicadas y acabar logrando la victoria. Mientras, a pesar de su última derrota frente al Jairis murciano, la escuadra madrileña venía de encadenar cuatro éxitos, lo que refleja el buen momento por el que atraviesa y con el que pretende asegurar la salvación.

Así que el partido de hoy será para ambos contendientes un cara o cruz con la vista puesta en la Copa.