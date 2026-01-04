Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Estas jugadoras cada día que pasa te sorprenden más”

Lino Lopez diseña una jugada durante el encuentro ante el Joventut Daniel Alexandre

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, no tuvo más que palabras de agradecimiento para sus jugadoras por el gran despliegue físico realizado. A pesar de usar una rotación más corta, “debido a la situación del partido por las dos interiores del Joventut, todas hicieron un trabajo impresionante. Cada día te sorprenden más por todo lo que hacen”, indicó el técnico.

Y no es para menos, ya que tenían la misión de parar a una de las mejores parejas interiores de la Liga Femenina Endesa como son Alima Dembele y Brittany Brewer. Para hacerlo, el preparador optó por Claire Melia y Dalayah Daniels como titulares “por esa situación con Dembele, que es una jugadora muy física, y exige mucho. Tanto Lay como Claire la defendieron muy bien. También luego cuando optaron por jugar con las pequeñas estuvieron muy acertadas”.

Para Lino la clave de esta victoria, además de ese trabajo realizado por sus pupilas, fue clave su implicación defensiva. El técnico calificó el encuentro como un “partido de muchos altibajos. Por momentos parecía que teníamos el control, jugando bien y defendiendo bien. Después era al revés. En el tercer cuarto, cuando se ponen arriba en el marcador, es cuando nos metemos en zona, ajustamos mejor y fuimos capaces de minimizar la anotación que nos estaban haciendo”, indicó y añadió que “aunque en ataque no estuvimos bien, en muy pocos momentos del partido fuimos capaces de leer bien la situación, sí que estuvimos muy bien defensivamente y en el rebote. Aunque anotaron algún punto, eran situaciones bien defendidas. Después tuvimos más acierto, sobre todo Sotolova que anotó varios triples de una forma increíble y eso nos llevó a ganar el partido”.

Precisamente, sobre la jugadora checa aseguró “puede tener días más o menos acertados, pero es muy trabajadora, receptiva a todas la correcciones e intenta siempre ayudar al equipo. Hoy demostró su acierto y capacidad de anotación. Me alegro mucho por ella porque se lo merece”.

Por último, cuestionado por la presencia en la Copa de la Reina, el técnico rebajó la euforia al comentar que sólo piensa en una permanencia “que va a estar muy cara. Todos los equipos que estaban con cuatro victorias ganaron contra equipos que ya estaban clasificados. La liga es muy dura e igualada. No se le da el valor que merece, pero tener siete victorias en la primera vuelta, a falta de un partido por disputarse, es todo un éxito”, zanjó el preparador del Uni.