El Baxi Ferrol acaricia la Copa de la Reina (66-62)

Moira Joiner trata de anotar ante Dembelé Daniel Alexandre

El Baxi Ferrol acaricia la Copa de la Reina después de vencer al Joventut Badalona tras un partido muy disputado, que no se decidió hasta el último segundo gracias a dos acciones magníficas de Claire Melia.

Este encuentro, desde el principio, se sabía que no iba a ser uno cualquiera. No sólo estaba en juego la victoria, sino también la posibilidad de mantener vivas las opciones de disputar la Copa de la Reina. Por ello, ambos conjuntos salieron a por todas en una A Malata algo más gélida de lo habitual por las bajas temperaturas. Con todo, eso no lo notó Karla Erjavec que enchufó la primera que tuvo. También lo notó Inés Santibañez, que le dio la vuelta al partido con cinco puntos y una asistencia (3-7).

Eso congeló un poco al Baxi, especialmente en ataque, en el que no fluía como otras veces debido a la presión asfixiante de la Penya. Aun así, no pudieron parar otro bombazo local, esta vez de Blanca Millán. Con todo, en el otro lado, se despistaron y permitieron una canasta fácil de Alima Dembele.

Esto no gustó nada a Lino López, que rápidamente paró el partido y abroncó a las suyas. Sabía que no podían conceder tanto atrás y que había que redoblar ayudas. Su equipo lo entendió. Apretó un poco más atrás, lo que permitió robar más balones y darle la vuelta al partido con unas acertadas Dalayah Daniels y Karolina Sotolova (15-11). Ese pequeño arreón local, lejos de afectar al cuadro catalán le dio una motivación extra. Tal fue ese efecto que cerró el acto inicial con un parcial de 0-6 (15-17).

Tuvo que ser Lay, con cuatro puntos seguidos y un taponazo a Lauren Ebo –su segundo del duelo–, quien se encargó de poner al Uni nuevamente por delante. Laura Piera trató de responder, pero la americana estaba muy encendido y nadie parecía apagarla. Sólo Jordi Vizcaíno, con un tiempo muerto, pudo hacerlo. Todo porque se quedó en el banquillo para disfrutar de su primer descanso (24-23).

Lluvia de faltas

Esa pausa táctica no sólo cerró el ataque del Baxi, quitando dos grandísimas acciones de Claire Melia en el poste bajo, sino por el criterio arbitral. Este segundo acto pasó de que no señalase ninguna falta, a que estas cayesen como un día lluvioso de primavera. De esos en los que apetece no salir de casa. Pues un sentimiento similar tuvo el conjunto ferrolano porque la mayoría de las infracciones cayeron en su contra, especialmente a una Moira Joiner que no entendía nada.

El Joventut, por medio de la exuniversitaria Rachel Howard, lo aprovechó de la mejor manera. No sólo anotó ocho puntos, seis de ellos desde la personal, sino que permitió a su equipo coger una pequeña renta en el marcador (28-34). Lino lo paró y funcionó porque en la jugada siguiente, Joiner clavó una daga desde siete metros, pero todavía quedaban segundos en el reloj y eso, ante una jugadora tan certera como Piera se paga, ya que la base anotó una bandeja sobre la bocina para volver a poner el +6 al final de la primera mitad (31-36).

Era poca diferencia, pero se podía remontar. Por ello, tras el descanso, el Uni trató de meter una marcha más al partido. Correr más y desgastar a las interiores rivales. Eso le funcionó dos jugadas, las que tardó Piera en volver a romper la zona ferrolana. Aun así, el Baxi lo intentó. Si no podía en la pintura, lo hacía desde el triple, como demostró Daniels para apretar el duelo (36-40). Sin embargo, la ‘Penya’ no se inmutó. Siguió a lo suyo. Colapsando para o bien anotar o doblar afuera y clavar un bombazo.

De esa manera, logró cinco puntos seguidos, que obligó a un nuevo tiempo muerto de Lino. Tras la vuelta, su equipo respondió con la misma moneda gracias a Sotolova. Replicó Dembelé, pero la checa del Uni tuvo más que decir y clavó otro triple para encender A Malata. Como así lo hizo Elena Rodríguez con un robo y posterior canasta (45-48).

El partido se había vuelto loco y Vizcaíno tuvo que pararlo. Pero no sirvió de mucho porque primero Sotolova, con un 2+1, y luego Lay con una bandeja, pusieron al Uni por delante otra vez, pero en la penúltima jugada del cuarto Brewer puso el empate a 50.

El partido estaba muy abierto y aún quedaban diez minutos por jugarse. Todo este acto iba a ser una guerra y así fue. Ambos equipos desplegaron todo su arsenal, especialmente el defensivo, ya que tras un intercambio en el primer minuto entre Brewer y Joiner, el marcador no se volvió a mover hasta que Santibañez anotó una bandeja cuando restaban 4:02 por jugarse.

Esa acción abrió, ligeramente, la veda para anotar porque tras ella llegaron más tantos. Unos por parte de Karla Erjavec y otros por de Santiabañez y Laia Lamana, que pusieron un +3 en el luminoso. Pero nuevamente Sotolova, con otro triple, igualado la contienda. Y ahí no quedó la cosa, porque en la jugada siguiente, hizo estallar a A Malata con otro bombazo (61-58), por lo que Jordi Vizcaíno paró el partido.

Todavía quedaban 45 segundos por jugarse, por lo que había que defender. No pudieron hacerlo a la primera porque Brewer ganó la zona, pero Melia respondió con una daga desde el 6,75. El Joventut sacó rápido. Howard cogió el balón, se lanzó un triple, pero recibió una falta. Metió dos de los tres tiros, ya que tiró a fallar, pero no pudo coger el rebote. Lo hizo Claire, a la que le hicieron falta. Fue la personal contrario, metió sus lanzamientos y selló otra gran victoria del Baxi (66-62).