La Copa de la Reina pasa por Ferrol

Dalayah Daniels volverá a tener mucho trabajo defensivo para tratar de detener a Alima Dembelé Jorge Meis

El Baxi Ferrol afronta hoy la primera de las dos finales que tiene en la Liga Femenina Endesa para conseguir la clasificación para la Copa de la Reina. Para conservar sus opciones, el conjunto de la ciudad naval deberá superar a un Joventut Badalona que está en una situación similar (18.00 horas, en A Malata).

El conjunto catalán ocupa la décima plaza en la tabla, un lugar menos que el Uni, que lo tiene un poco más fácil para meterse entre los ocho mejores puesto que si gana uno de los dos choques que le quedan –el otro es el miércoles contra el Leganés–, ya estaría. Con todo, Lino López no piensa “más allá de este partido. Sólo busco que hagamos un buen encuentro e intentemos ser competitivas como lo estamos haciendo en los últimos choques”.

El técnico ferrolano no quiere ninguna distracción, sino “que el equipo siga mejorando día a día, trabajando mejor y luchando al máximo”. Hoy, ante el Joventut, tendrá una nueva prueba para demostrarlo, ya que se mide a un “equipo con una plantilla muy larga y en la que todas sus jugadoras son capaces de anotar. Tienen a cuatro o cinco por encima de los diez puntos. Además, juegan a un ritmo muy alto y tienen una capacidad de atención muy alta, hay que estar muy bien atrás para minimizar sus virtudes”, apuntó el preparador al tiempo que destacó a Alima Dembelé, “una interior muy física y difícil de parar de forma individual, está haciendo una temporada mejor que la anterior. Tenemos que trabajar colectivamente no sólo para pararla a ella, sino a todo el equipo. Muchas veces, en situaciones de uno contra uno, tenemos inferioridad física. Hay que intentar minimizarla con la defensa colectiva. Eso se puede hacer con las dos grandes y ayudas”.

No es para menos su preocupación, ya que la maliense es la quinta máxima anotadora de la Liga Femenina Endesa con 16,46 puntos por partido. Asimismo, también la sexta mejor reboteadora de la categoría, con 7,69 capturas, y sus 1,5 robos por encuentro. Todo eso le hace promediar 16,5 créditos de valoración. Pero ella no está sola, ya que, como dijo Lino, también “está Ebo, que juega más de interior y asimismo es muy física y difícil de parar de manera individual”.

La nigeriana aprovecha su potencia y sus 193 centímetros para hundirse en la zona y castigarla siempre que puede. Ese poderío le hace meter 10,6 puntos por encuentro y capturar 5,4 rebotes. Además, tiene la ayuda de Ajsa Sivka o Laura Howard, que también se van a más de diez tantos por choque. Sin embargo, todas ellas se van a enfrentar a un Uni con mucha confianza y a “A maxia da Malata”, una fuerza imparable que ya ha tumbado a Valencia Basket y Durán Maquinar Ensino, y que espera hacer lo mismo con el Joventut.

Para Lino, esa mística es gracias, en parte, "al gran trabajo que está haciendo el club con la promoción de los partidos. El día del Ensino fue espectacular. Se te ponen los pelos de punta cuando ves al pabellón de pie ovacionándote. Ese ambiente que se genera es mágico. De hecho, Alicia Flórez, después del partido, hizo un comentario diciendo que se iba a canchas con poca gente o poco ambiente, y que a todas las jugadoras les gustaba vivir lo que se vivió en Ferrol. No tengo dudas de que este domingo se volverá a vivir", finalizó el ferrolano, que espera contar nuevamente con su fiel afición.