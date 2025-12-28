Mi cuenta

Diario de Ferrol

Baxi Ferrol

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Había que mejorar en cuanto al rebote y las pérdidas para poder competir”

El preparador destacó el nivel defensivo dado por las suyas en la segunda parte del enfrentamiento

Redacción
28/12/2025 16:54
Un inicio demoledor fue clave para el aplastante triunfo ferrolano
Lino López, dando instrucciones a sus jugadoras durante un tiempo muerto
Emilio Cortizas
Lino López, dentro de un partido que tuvo muchas fases –“empezamos muy bien defensivamente, atacando con criterio donde podíamos tener ventajas”, recordó antes de exponer que “el segundo cuarto fue muy malo”– destacó la reacción de su escuadra tras el descanso para llevar el encuentro a su terreno. “Teníamos claro que había que mejorar en cerrar mejor el rebote y reducir el número de pérdidas si queríamos competir... y así fue: empezamos a encontrarnos más cómodas y le dimos la vuelta al marcador”, señaló.

El preparador ferrolano, pese a reconocer que “ofensivamente no estuvimos muy bien en ningún momento”, destacó el desempeño defensivo mostrado, sobre todo en el tercer cuarto, por el Baxi Ferrol. “Es que era muy importante estar mejor defensivamente y en el rebote”, señaló Lino López tras poner sobre la mesa la cantidad de canastas que el Durán Maquinaria Ensino había conseguido en segundas opciones en la primera parte: “Eso es lo que había que minimizar”.

Zona

Lino López explicó que el porqué de la defensa zonal por la que el equipo ferrolano apostó en varios momentos de la segunda parte era “para minimizar su juego en transición e intentar estar muy juntos. Es verdad que dejamos algún tiro liberado y alguna penetración, pero ellas no estuvieron cómodas durante lo que quedaba del partido”.

Lino López también se refirió al papel jugado por Blanca Millán, duda hasta poco antes de la disputa del partido por el golpe que había sufrido la semana anterior contra el Perfumerías Avenida de Salamanca y de la que destacó que “ella quería jugar sí o sí. Tiene un carácter ganador, quería jugar para ayudar al equipo... y lo hizo”. En cambio, a pesar de reconocer que ni Ine Joris ni Claire Melia están a su mejor nivel físico, Lino López recordó que “si defensivamente juegas a buen nivel, las jugadoras están implicadas y haces sobre la cancha lo que has trabajado durante toda la semana, el equipo compite”.

Por último, tras el último compromiso de 2025, Lino López quiso hacer una valoración de lo hecho en los últimos doce meses diciendo que “este ha sido un año irrepetible: quedará en la historia del club, de la ciudad... y hasta del baloncesto español”. Por eso, de cara a 2026, solo pide “salud para todos y que las jugadoras sean felices. Que disfruten de lo que estamos viviendo, porque esto lo recordaremos en el futuro”.

