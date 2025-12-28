El Baxi Ferrol conserva su reinado en Galicia (71-67)

Claire Melia estuvo muy bien defensivamente Jorge Meis

El Baxi Ferrol saca su garra y su orgullo para derrotar al Durán Maquinaria Ensino, seguir siendo las reinas de Galicia y soñar con la Copa de la Reina (71-67)

En el último domingo del año, que cuadraba con el Día de los Inocentes, el baloncesto gallego iba a vivir una fiesta con el derbi entre el Uni y el Ensino. Se sabía que desde el inicio iba a haber emoción, nervios, tensión y sobre todo buen espectáculo. Así lo dejaron claro las dos primeras acciones del choque. Primero la internacional Alicia Flórez sacó a pasear su magia para anotar la primera canasta.

Acto seguido, Dalayah Daniels demostró su juego de pies para deshacerse de Lydia Giomi y empatar un choque que no hizo más que calentarse. Especialmente el conjunto ferrolano que quiso correr y hacer daño. Así lo hizo con dos contraataques que acabaron con un triple de Karla Erjavec y una bandeja de Moira Joiner (7-2). El Ensino se dio cuenta de que no podía seguir ese ritmo de transiciones por lo que optó por jugar en estático. En esa tesitura, Giomi y Tate comenzaron a asomar la cabeza y eso fueron malas noticias para las locales, ya que vieron cómo su +5 se transformaba en un -3 (8-11).

A pesar de ello, las de Lino López siguieron igual, tratando de correr como siempre y robar la mayor cantidad de balones posibles. De esa manera podían volver a recuperar el liderato en el marcador y así lo hicieron gracias a una bandeja en contraataque de Erjavec (12-11). En ese momento, ambos conjuntos comenzaron a intercambiar canastas hasta que Blanca Millán dijo basta. La santiaguesa anotó un 2+1 que no sólo sirvió para encender a la grada, sino para abrir un parcial de 9-0 que completó Claire Melia, lo que obligó a Suso Garrido a parar el partido y reajustar su plan (23-15).

Esa pausa no le pudo funcionar mejor, porque Tate y Maiomuna Haidar anotaron cuatro puntos seguidos para cerrar un primer cuarto vertiginoso como se podía prever (23-19). Ese ritmo tuvo su continuidad en el arranque del segundo, con Erjavec anotando un triple clave y Karolina Sotolova un aro pasado tras una gran acción colectiva.

Sin embargo, el Ensino había cambiado. Había detectado sus problemas al inicio del encuentro y empezó a castigar los errores del Baxi. Primero lo hizo Flórez con cinco puntos casi seguidos y luego Jessica Féquière con otro bombazo, que apretaron el duelo (28-27). En ese momento de tensión volvió a aparecer Millán para estirar un poco la renta desde la personal, pero tuvo su réplica con un tiro en suspensión de Haidara. Melia trató de coger el relevo de la ‘11’ del Uni con un triple, que pareció cambiar el partido (33-29).

Y así lo hizo, pero no a su favor porque entraron en escena Elba Garfella y su puntería. La jugadora del Ensino abrió un parcial de 0-14, en el que anotó nueve puntos –dos triples y un 2+1–, que ni los dos tiempos muertos de Lino López pudieron parar (33-43). Sólo lo lograron Daniels y Joiner, que estaba tirando muy poco, desde la personal. La dupla americana cargó con el peso de su equipo, lo que obligó a Suso Garrido a parar el partido. Y nuevamente le volvió a salir bien, ya que Haidara anotó una canasta justo antes del final de esta primera mitad (36-45).

Creer hasta el final

Tras el paso por los vestuarios el Uni volvió a ser ese equipo agresivo atrás, lo que le permitió robar varios balones y correr. De esta forma le estaba haciendo mucho daño al conjunto lucense, especialmente Erjavec, que arrancó el cuarto con cuatro puntos seguidos, que buscó contestar Flórez, pero se topó con la respuesta de Melia y Joiner para apretar el partido, algo que no gustó al técnico visitante, que cortó de raíz el problema con un tiempo muerto (45-47). Pero no sirvió de nada porque el Uni y la grada entraron en comunión, lo que ayudó a recuperar la ventaja en el luminoso gracias a dos bombazos, uno de Joiner y otro de Daniels (51-50).

Con todo, el Ensino no se iba a rendir tan fácil y así lo demostraron Garfella y Haidara, que volvieron a poner en ventaja a su equipo (51-54). Pero, otra vez, apareció Blanca Millán para empatar el derbi antes del último cuarto (54-54). Esa canasta de la capitana dio energías a sus compañeras, que arrancaron como motos y pusieron el +4 en apenas un minuto gracias a dos buenas acciones de Sotolova y Elena Rodríguez. Además, en defensa estaban muy bien y evitaron que el Ensino anotase en casi cuatro minutos. El tiempo que tardó Haidara en empatar el duelo a 58.

En ese momento, A Malata volvió a apretar para ayudar a la ayudar a las suyas. Quedaban menos de cuatro minutos y había que sufrir. Y de eso el Baxi sabe mucho, y en especial una Blanca Millán, que llegó entre algodones, que volvió a adelantar a su equipo en el luminoso (64-60). Era un paso de gigante, pero había que seguir igual. Mordiendo en defensa y aprovechando cada oportunidad en ataque. Y de eso se encargó Moira Joiner, que puso un +6 con menos de un minutos por jugarse. El Ensino lo intentó hasta el final, pero la victoria se quedó en Ferrol (71-67).