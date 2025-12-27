Baxi Ferrol-Ensino: Un derbi para despedir un año mágico

Karolina Sotolova puede ser un factor diferencial en el derbi ante el Ensino Emilio Cortizas

El año 2025 ya está llegando a su fin para todo, pero en especial para un Baxi Ferrol que siempre lo recordará. El conjunto ferrolano se despedirá de las pistas de la mejor manera posible, en su casa, en A Malata, y disputando un derbi contra un Durán Maquinaria Ensino que es uno de los equipos más en forma de la liga, y que quiere continuar en los puestos altos de la clasificación (13.00 horas).

En este último encuentro de ambas formaciones en la Liga Femenina Endesa estarán presentes, indudablemente, muchos recuerdos. Los más recientes son la épica victoria lograda en la campaña pasada con un triple sobre la bocina de Gala Mestres o la final de la Copa Galicia que disputarán este verano en Narón y en la que el Uni se proclamó vencedor.

Con todo, han cambiado muchas cosas desde esa última vez que se midieron las caras, ya que "nosotras no tenemos a Gala Mestres ni a Bego de Santiago, y ellas no tenían a Alicia Flórez, que sin ninguna duda es una de las mejores jugadoras de España y que ha ido con la selección", indicó Lino López, al tiempo que añadió que "por ello, en líneas generales, este partido no se parecerá mucho. Sí en el estilo de juego, pero nada más porque los encuentros de pretemporada, como siempre digo, son entrenamientos exigentes".

Aun así, eso no va a quitar que este duelo sea “muy especial, como todos los partidos entre equipos gallegos. Al final, nos conocemos, jugamos mucho entre nosotras y siempre hay una carga emocional extra porque las aficiones se suelen desplazar”. Eso, sin duda, influirá mucho en este encuentro, en el que dará un poco más igual la diferencia que hay en la clasificación.

En plena forma

Actualmente, el Ensino ocupa la cuarta plaza después de ganar ocho partidos y perder cuatro, mientras que el Baxi, tras los múltiples contratiempos, sólo ha podido vencer en cinco de ellos. De hecho, para este partido contará con las dudas de Blanca Millán, que se lastimó la rodilla en el último choque ante el Perfumerías Avenida, y de Ine Joris, que atravesó un proceso vírico que la tuvo en cama muchos días sin casi moverse.

Eso, sin duda, influyó en el rendimiento del equipo. Además, tampoco pudo contar con el cien por cien de Claire Melia, que está recuperándose de una dolencia en el pie. Sin embargo, para Lino “el equipo está muy bien a nivel físico. Lo ha demostrado en muchas ocasiones. Es cierto que con esas ausencias la calidad de los entrenamientos bajó un poquito, pero llegamos de la mejor forma posible y vamos a ir a ganar”.

Respecto a este encuentro, el técnico ferrolano hizo hincapié en que se van a enfrentar a un equipo que “tiene una gran plantilla. Está haciendo una gran temporada, jugando a un nivel muy alto. Para intentar vencer tenemos que hacer muchas cosas bien, sobre todo defensivamente. Hay que estar sólidas atrás y evitar que no anoten en transición. Tienen muchos focos de anotación y será importante hacer ese trabajo defensivo”.

Y es que sus jugadoras no tendrán una tarea fácil, ya que deberán minimizar a una de las mejores jugadoras de la liga: Lydia Giomi. La pívot estadounidense es la segunda máxima anotadora de la competición, con 17,17 puntos por partido, y la tercera mejor reboteadora, con 8,42 capturas. Estos números no sorprenden a Lino porque “es una de la mejores interiores. Ya lo demostró en Canarias y lo sigue haciendo en Lugo. Está a un nivel muy alto. Hay que hacer un trabajo de equipo, no sólo individual porque tiene muchas condiciones para anotar, generar y rebotear. El equipo tiene que estar muy bien defensivamente para minimizar sus cualidades”, puntualizó el técnico ferrolano.

Pero ella no estará sola, sino que cuenta con la ayuda de Imani Tate, que promedia 12 tantos por partido, 3,6 rebotes y 4,8 asistencias. En este apartado, precisamente, también destaca Alicia Flórez, la directora de juego del cuadro lucense. La internacional española reparte 5,3 pases a canasta, que completa con 2,1 robos y 11,9 puntos.

Sin duda, unos números a tener en cuenta. Pero, enfrente tendrá a un Baxi muy motivado por jugar en su casa, ante su gente que “siempre nos da muchísimo en los buenos y malos momentos. En este partido se va a vivir un ambiente espectacular y familiar. Ojalá podamos darles un buen espectáculo”. Todas las jugadoras del Uni buscarán nutrirse de esa energía extra y dar su mejor versión para acabar este 2025 de la mejor manera posible, con una victoria en el derbi gallego y luchando por la Copa de la Reina.